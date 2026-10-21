PMs de Vargem são homenageados pelo 24º BPM/I

Dois policiais militares de Vargem Grande do Sul foram reconhecidos pelo trabalho realizado em uma ocorrência de setembro que terminou com a prisão de um homem. Os cabos PM Leite e Márcio receberam certificados de destaque durante solenidade realizada na terça-feira, dia 20, em São João da Boa Vista, sede do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (24º BPM/I).

O caso ocorreu no dia 6 de setembro e envolveu uma denúncia de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 16 anos. Conforme informações da Polícia Militar, o suspeito teria ameaçado matar a jovem e seus familiares caso o denunciassem, além de supostamente estar armado.

Após receberem as informações, os policiais realizaram diligências que levaram à prisão em flagrante do homem. As consultas aos sistemas da corporação revelaram ainda que ele era procurado pela Justiça de Minas Gerais.

A equipe atuou sob o comando do 1º tenente PM Da Silva e do 2º sargento PM Lasmar. A homenagem integra a iniciativa do batalhão de reconhecer profissionais que se destacam no exercício da atividade policial e na segurança pública.