Faleceu a professora Raquel

Faleceu no sábado, dia 10 de outubro, Raquel Regina Valter Nunes Perez, a conhecida professora Raquel, aos 73 anos de idade.

Raquel era muito querida por seus alunos, tendo sido professora na Escola Alexandre Fleming durante muitos anos até sua aposentadoria, onde lecionava português. A professora tinha conhecimento profundo na sua área, era enérgica, mas também sabia conquistar os alunos. Ela deixa marcas profundas em milhares de estudantes vargengrandenses que com ela tiveram o privilégio de estudar e puderam absorver muito conhecimento pela sua notória capacidade de ensinar e também de interagir com os estudantes.

Em 1996, iniciou aulas no Colégio Dom Pedro II, onde lecionou por muitos anos, até 2018. Também ministrou aulas de português a centenas de alunos desta instituição, sendo sempre elogiada pelas aulas de literatura, redação.

São-paulina roxa, torcia para seu time do coração e todos conheciam esse seu lado descontraído. Após a aposentadoria, Raquel se dedicou mais à sua casa e ao que mais gostava de fazer, dedicar seu precioso tempo à literatura.

Ela residia no Bairro Nossa Senhora Aparecida, deixa o marido Wander, os filhos Dr. Rogério e Dra. Regina Raquel; era também mãe de Wander Perez – já falecido; deixou demais familiares.

Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.