Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Luís Antônio Ramos, aos 76 anos de idade, no dia 9 de outubro. Deixou as filhas Luana, Patrícia e Letícia, era também pai de Tiago já falecido; deixou ainda genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Odair Mangarotti, aos 75 anos de idade, no dia 11 de outubro. Deixou a esposa Maria de Fátima; os filhos Júlio César e Graziela; nora; genro e a neta Giovana. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Aparecida Zocolau Facconi, conhecida como Cida, aos 98 anos de idade, no dia 11 de outubro. Residia no Jardim São José; era viúva de Domingos Facconi; deixou filhos; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Natália Cristina Garcia, aos 42 anos de idade, no dia 12 de outubro. Residia no Jardim Dolores; deixou o marido Jhon Eder Marino; os filhos Maria Eduarda, Jhonzinho e Benjamin; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Matheus Nogueira, aos 50 anos de idade, no dia 14 de outubro. Residia em Mogi Guaçu; deixou a mãe Nilza Martin Nogueira; a esposa Elaine Novais; os filhos Letícia e Gabriel; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério da Saudade.
Faleceu o bebê Warlley Miguel Romano, no dia 15 de outubro, filho de Rafaela e irmãozinho de Peterson e Victor. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Carlos Alberto Cachola, conhecido por Xexéu, em Vargem Grande do Sul, no dia 15 de outubro, aos 63 anos de idade. Xexéu residia no Centro, deixa a mãe Celina Bordon Cachola, a filha Heloísa, irmã, cunhado, sobrinho e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Edson Rodrigo da Silva Cortez, conhecido por Salsicha, no dia 15 de outubro, em Vargem Grande do Sul, aos 43 anos de idade. Edson deixa os pais Maria Aparecida e Lúcio Cortez, a esposa Raquel, as filhas Ana Beatriz, Stefany, Cecília e Mayra, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.
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Falecimentos em Casa Branca
Faleceu Moacir José de Souza, aos 65 anos de idade, no dia 30 de setembro. Deixou o pai Nélson de Souza; os irmãos Maria Elza, Selma, Mauro e Adriana. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Etelvina Ferreira da Silva, aos 82 anos de idade, no dia 5 de outubro. Deixou o marido José Antônio da Silva, os filhos Gaspar, Baltazar, Luciana, Marlene e Marli, noras, genros, netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 6, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maria Edinir Pereira da Silva, no dia 9 de outubro, aos 68 anos de idade. Deixou os filhos Márcia Maria, Ana Flávia, Luiz Gustavo e Ana Letícia; a nora Rafaela; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Claudemir Pereira da Silva, no dia 9 de outubro, aos 47 anos de idade, em Casa Branca. Deixou os filhos Taila e Arthur; os irmãos Claudinei (Bilu) e Valéria; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu José Poltronieri, conhecido por Bepe, aos 98 anos de idade, no dia 10 de outubro. Deixou os filhos Maria da Graça, Rosa Maria e Maria José; os genros Antônio, Paulo e Luiz Carlos; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Paulo Eugênio Decanini, aos 60 anos de idade, no dia 10 de outubro. Deixou os irmãos Antônio Luís, Maria Adélia e Nádia; e os sobrinhos Antônio Jr, João Pedro, João Augusto e Luísa. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Lagoa Branca.
Faleceu Hélio Almeida, aos 69 anos de idade, no dia 13 de outubro. Deixou a esposa Maria da Silva Almeida, os filhos Samuel, Daniel e Rebeca, noras, genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Antônio Vixineschi, aos 81 anos de idade, no dia 13 de outubro. Deixou as irmãs Vilma do Carmo e Neuza. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de Casa Branca.