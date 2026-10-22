Trecho da Rua Hermenegildo Cossi na Vila Polar passa a ter sentido único

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul alterou, na manhã desta quinta-feira, dia 22, o sentido de circulação de veículos em um trecho da Rua Hermenegildo Cossi, na Vila Polar, entre as ruas Severino Carreira e Patrocínio Rodrigues.

Com a mudança, o trecho passa a operar em mão única. Motoristas que seguem da Igreja Santo Antônio em direção ao Supermercado Bela Vista não poderão mais utilizar essa via para chegar ao estabelecimento.

A alteração também vale para quem acessa a Rua Hermenegildo Cossi pela Rua Rio de Janeiro. Nesse caso, os condutores deverão virar à esquerda, em direção à Igreja Santo Antônio, não sendo mais permitido seguir à direita, em direção ao supermercado.

Segundo a Prefeitura, a mudança foi necessária devido ao fluxo intenso de veículos e à presença de caminhões que permanecem no local para descarregar mercadorias, dificultando a passagem simultânea nos dois sentidos.