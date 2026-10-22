Mulher é presa por tráfico de drogas no Jardim Fortaleza

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde de quinta-feira, dia 22, no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar por volta das 13h20, nas proximidades do cruzamento das ruas Leonardo Nogues Rodrigues e Eliseu Garrido.

De acordo com o boletim policial, os cabos PM Leite e Moreira, que atuavam na viatura I-24408, foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para averiguar uma ocorrência de tráfico de drogas em uma área próxima a uma mata, conhecida popularmente como “Favelinha”.

Segundo o registro, os policiais observaram um homem se aproximar da mata e realizar uma negociação com uma mulher. Após a abordagem, foram encontrados com ela R$ 59,00, uma porção de maconha e um pino de cocaína. Com o homem, foi localizada uma cédula de R$ 10.

Ainda conforme o boletim, o homem declarou ser usuário de crack e afirmou que havia procurado a mulher para comprar uma pedra da droga. Como ela teria informado que não possuía crack, mas apenas cocaína e maconha, o dinheiro foi devolvido. A mulher não apresentou declaração aos policiais.

Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão à mulher por tráfico de drogas. Os envolvidos foram encaminhados ao Pronto Atendimento para avaliação médica e, posteriormente, à Delegacia de Polícia Civil.

O delegado Eduardo Hiago Dutra de Oliveira ratificou a prisão, e a mulher foi encaminhada à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, permanecendo à disposição da Justiça.

Conforme o boletim, a cocaína apreendida pesou um grama e a maconha, 11 gramas.