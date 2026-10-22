Painel: Aumentar o valor

Visita



O deputado estadual Barros Munhoz foi recebido sábado passado, dia 10, pelo prefeito Celso Ribeiro em um almoço de confraternização, momento em que o político pode agradecer a expressiva votação que obteve em Vargem nas eleições do dia 5 de outubro.

Presentes coordenadores e colaboradores da campanha do deputado, amigos e convidados.

Celso agradeceu a Barros por toda ajuda que tem feito ao município e o parabenizou pela reeleição, afirmando que quem ganha é a cidade e a região.

Por sua vez, Munhoz afirmou que toda essa receptividade toca seu coração e que Vargem era a primeira cidade que visitava após o pleito.

“Sou muito grato ao Celso, aos companheiros e vereadores que me acolhem como um filho”, afirmou o deputado que vai para seu oitavo mandato. Ele se dispôs a continuar ajudando Vargem nesta nova etapa de sua jornada política.

Aumentar o valor

O vereador Gustavo Bueno (PL) disse que pretende na próxima sessão de Câmara e na Audiência Pública sobre o Orçamento 2027, discutir sobre o aumento das emendas impositivas a que os vereadores têm direito.

Atualmente a porcentagem é de 1,2% sobre a Receita Corrente Líquida, o que vai permitir a cada vereador um valor de R$ 194 mil para 2027.

O vereador pretende que uma nova lei seja aprovada passando para 1,5% sobre a receita, o que poderia elevar para R$ 242.500,00 se esta porcentagem estivesse valendo.

Para este ano não é mais possível, pois a mudança exige nova votação, mudando a Lei Orgânica, o que poderá ocorrer só para o ano que vem, para ser aplicado no orçamento de 2028.

Café pela democracia

O diretório local do PT está organizando o Café pela Democracia, a ser realizado neste sábado, dia 17, a partir das 14h30, no Café Sabor de Minas, localizado na Rua José Fernandes Toledo, nº 339, no Jd. Iracema.

O evento tem por finalidade motivar os simpatizantes da candidatura do presidente Lula, que concorre à reeleição nas eleições do segundo turno no próximo domingo, pegar adesivos, bandeiras e materiais de campanha do candidato do PT.