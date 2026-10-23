Bazar Projeto dos Sonhos terá peças a partir de R$ 10

O Bazar Projeto dos Sonhos realiza neste sábado, dia 24 de outubro, uma promoção de queima de estoque, das 8h às 15h, em Vargem Grande do Sul. O bazar estará localizado na Rua Quinzinho Otávio, nº 130, no Centro.

A promoção terá peças femininas, masculinas e infantis, além de calçados e acessórios. Haverá produtos novos, seminovos e de grandes marcas, com preços a partir de R$ 10.

Os pagamentos poderão ser feitos com cartão de crédito, cartão de débito, Pix ou dinheiro. A iniciativa também convida a população a aproveitar as ofertas e contribuir com o Projeto dos Sonhos.