Festival em Grama exalta sabores, café e experiências turísticas

Os sabores, os aromas e os saberes que traduzem a identidade do Território Vulcânico estarão em destaque no dia 7 de novembro, a partir das 9h, em São Sebastião da Grama. O município recebe o Festival do Vale da Grama – Gastronomia, Café e Turismo, evento gratuito que celebra a diversidade da produção regional, a força do empreendedorismo e o potencial turístico de uma região reconhecida pela qualidade de seus cafés, pelas tradições gastronômicas e pelas experiências ligadas ao meio rural.

A iniciativa tem correalização do Sebrae-SP, da Prefeitura de São Sebastião da Grama, da Faesp/Senar, do Sindicato Rural e da Associação dos Cafeicultores do Vale da Grama. A programação reúne atividades voltadas à promoção dos pequenos negócios, à valorização dos produtos locais e à integração entre agricultura, gastronomia e turismo, evidenciando como as vocações do território podem se converter em oportunidades de negócios e desenvolvimento econômico.

Turismo, gastronomia e empreendedorismo

As atividades começam com o painel “Turismo que Gera Negócios”, seguido dos lançamentos do Portal/Página Digital e do Guia/Mapa Turístico do Vale da Grama, apresentados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Campus São João da Boa Vista. A programação também contempla a apresentação dos Roteiros Vulcânicos, iniciativa que contribui para ampliar a visibilidade dos atrativos e das experiências turísticas da região.

Ao meio-dia, o público poderá participar de um almoço de networking com foco na valorização da gastronomia local, favorecendo a troca de experiências e a aproximação entre empreendedores, produtores e demais agentes envolvidos no desenvolvimento territorial.

A partir das 13h, o Festival de Alimentos e Bebidas ampliará as experiências oferecidas aos visitantes. Entre as atrações está a Cozinha Show Sebrae, com chefs convidados e demonstrações culinárias que destacam ingredientes e produtos regionais. O espaço pretende evidenciar possibilidades de utilização da produção local na gastronomia, aproximando o público dos sabores e das técnicas que conferem identidade à culinária do território.

Outro destaque será o Espaço IG Vale da Grama / Café do Território Vulcânico, dedicado a degustações e experiências relacionadas aos cafés produzidos na região. A proposta é valorizar a qualidade e a identidade da cafeicultura local, aproximando os consumidores dos produtos e das histórias de quem trabalha para fortalecer esse importante segmento da economia regional.

A programação inclui ainda a Feirinha do Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que dará visibilidade às iniciativas desenvolvidas no âmbito da educação empreendedora, além de visitas monitoradas ao Museu Municipal. As atividades ampliam as possibilidades de interação com a cultura, a história e os atrativos locais, integrando diferentes públicos à celebração.

Fortalecendo vocações regionais

A cafeicultura, uma das principais expressões econômicas e culturais do Vale da Grama, ocupa lugar de destaque no festival. Reconhecida pela qualidade de seus cafés, a região também reúne características favoráveis à integração entre produção agrícola, gastronomia, turismo rural e valorização do artesanato. Ao conectar esses segmentos, o evento amplia a visibilidade dos empreendedores, estimula novas conexões comerciais e reforça o reconhecimento da diversidade produtiva do território.

Para Cibele Gulin, analista de negócios do Sebrae-SP, iniciativas como essa aproximam os consumidores dos produtores e contribuem para fortalecer a identidade dos pequenos negócios.

“Valorizar os produtos locais é também reconhecer a dedicação, a criatividade e a história de quem empreende. O festival cria oportunidades para que produtores e artesãos apresentem seu trabalho, conquistem novos públicos e mostrem a riqueza que existe em cada produto da nossa região”, afirma.

Na perspectiva do desenvolvimento territorial, a integração entre diferentes atividades econômicas representa uma oportunidade para ampliar mercados e fortalecer a atratividade regional. Junio Correia, gestor de Desenvolvimento Territorial do Sebrae-SP, destaca a importância da articulação entre os agentes locais.

“Quando conectamos agricultura, gastronomia, turismo e empreendedorismo, valorizamos as vocações do território e criamos possibilidades de negócios. A união entre instituições, produtores e empreendedores é fundamental para promover o Território Vulcânico e impulsionar seu desenvolvimento de forma integrada”, avalia.

O gerente regional do Sebrae-SP Danilo Serafim Alves ressalta que a iniciativa também contribui para fortalecer os pequenos negócios e ampliar o reconhecimento das potencialidades da região. “Eventos como este dão visibilidade a quem produz, empreende e movimenta a economia local. Ao celebrar nossos sabores, nossa cultura e nossas experiências turísticas, fortalecemos os negócios, estimulamos novas conexões e ampliamos as oportunidades de desenvolvimento para toda a região”, destaca.

O Festival do Vale da Grama integra uma agenda de valorização das riquezas e das vocações do Território Vulcânico, cuja identidade combina características naturais, produção agrícola, cafés de qualidade, gastronomia e possibilidades de turismo de experiência. A articulação entre municípios, instituições e agentes econômicos é fundamental para promover esses diferenciais, fortalecer a cooperação regional e ampliar as oportunidades de crescimento sustentável.

Aberto à comunidade e aos visitantes, o festival convida o público a prestigiar produtores, cafeicultores, artesãos e empreendedores, além de conhecer experiências que traduzem a essência do Vale da Grama. Mais do que um encontro gastronômico, a iniciativa celebra a identidade regional e demonstra como a valorização dos recursos locais pode contribuir para movimentar a economia e estimular novos caminhos para o empreendedorismo.