Dois custodiados fugiram em vistoria em Casa Branca

Dois custodiados fugiram a pé na tarde de quarta-feira, 21 de outubro, durante uma vistoria de rotina no bairro Vila Nazareth, em Casa Branca.

A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio a outros órgãos públicos que realizavam a vistoria, relacionada ao Projeto Recomeço. Durante a diligência, foram encontrados quatro aparelhos celulares. Enquanto aguardavam reforço, os dois custodiados deixaram o local correndo.

As equipes da Polícia Militar fizeram patrulhamento pelo município para tentar localizar os fugitivos, mas não obtiveram sucesso até o fim do registro da ocorrência.

Os quatro celulares foram apreendidos, e o caso foi registrado para as providências cabíveis.