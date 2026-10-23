Em Casa Branca, homem é preso com 28 pedras de crack

A Polícia Militar prendeu na noite de 20 de outubro um homem por tráfico de drogas e resistência, na Avenida Doutor Francisco Nogueira de Lima, no Desterro, em Casa Branca. Com ele, os policiais apreenderam 28 pedras de crack.

Segundo o relato da ocorrência, a equipe fazia patrulhamento quando avistou um indivíduo que demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura e mudou repentinamente de trajeto. A atitude levou os policiais a fazer a abordagem.

Ao ser abordado, o homem tentou fugir e resistiu à ação policial, mas foi contido. Na busca pessoal, os militares encontraram as 28 pedras de crack, que foram apreendidas. Ele recebeu voz de prisão.

Em seguida, o preso foi levado ao Pronto Atendimento, onde foram constatadas lesões decorrentes da resistência. Depois do atendimento, foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.