Polícia prende dois procurados pela Justiça em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul cumpriu dois mandados de prisão em dias consecutivos, nos dias 16 e 17 de outubro de 2026, em bairros diferentes da cidade. Os dois homens, procurados pela Justiça, foram levados a delegacias e permaneceram presos à disposição do Judiciário.

A primeira captura ocorreu na tarde de 16 de outubro, na Vila Santa Terezinha. Os policiais receberam informações sobre a existência de um mandado de prisão preventiva, expedido por descumprimento de medida protetiva de urgência. Após realizar diligências, a equipe localizou o homem e o conduziu à Delegacia de Polícia.

Na tarde do dia seguinte, 17 de outubro, a abordagem aconteceu no Jardim São José, durante patrulhamento ostensivo e preventivo. Ao abordar o indivíduo, os policiais constataram que havia contra ele um mandado de prisão civil. Informado da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão, e foi necessário o uso de algemas diante do risco de fuga.

Depois de passar por exame de corpo de delito na UPA, o segundo detido foi levado ao Plantão Policial, onde ficou à disposição da Justiça.