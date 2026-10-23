Suspeito de latrocínio foi preso em Itobi na semana passada

A Polícia Militar capturou na noite de 16 de outubro um homem procurado pela Justiça no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Itobi. Ele é apontado como suspeito de envolvimento em um latrocínio, crime de roubo seguido de morte.

Durante a ação, os policiais localizaram e abordaram o indivíduo, que foi informado sobre o mandado de prisão expedido contra ele. O caso foi investigado a partir de uma ocorrência inicialmente registrada como encontro de cadáver.

Após a captura, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.