Show de prêmios e bolo da Padroeira Nossa Senhora Aparecida

A programação da Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida continua neste fim de semana. Neste sábado, dia 24 de outubro, a partir das 19h, será realizado um show de prêmios no Centro Pastoral Padre Donizetti, em frente à igreja matriz de Aparecida.

No domingo, dia 25, das 8h às 14h, será realizada a retirada do tradicional Bolo da Padroeira, no mesmo local. Cada pedaço custa R$ 10,00 e pode ser adquirido pelo telefone 3641-7256. As vendas são limitadas.

A renda arrecadada com a venda do bolo será destinada às obras e aos projetos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.