Cartório Eleitoral orienta eleitores para garantir votação tranquila

Com 30.462 pessoas aptas a votar, Vargem Grande do Sul conta com 93 seções eleitorais distribuídas em nove locais

Neste domingo (25), os eleitores voltam às urnas para o segundo turno das Eleições 2026, que definirá o presidente da República para os próximos quatro anos. A 229ª Zona Eleitoral – que abrange Vargem Grande do Sul, Divinolândia e São Sebastião da Grama – reúne atualmente 48.428 eleitores aptos a votar. Para atender esse público, serão 159 seções eleitorais distribuídas em 18 locais.

De acordo com Anderson Santos, analista judiciário do Cartório Eleitoral, não houve alterações na estrutura de votação para o segundo turno. “A estrutura de votação permanece exatamente a mesma do primeiro turno nos três municípios, mantendo os mesmos locais e seções eleitorais”, afirmou.

Atualmente Vargem Grande do Sul concentra a maior parte do eleitorado da 229ª Zona Eleitoral, com 30.462 pessoas aptas a votar, distribuídas em 93 seções e nove locais. Em Divinolândia são 9.524 eleitores, com 35 seções em cinco locais, enquanto São Sebastião da Grama conta com 8.442 eleitores, atendidos em 31 seções distribuídas por quatro locais de votação.

URNAS ELETRÔNICAS

Segundo Anderson, os preparativos para este segundo turno estão na fase final e dentro do cronograma previsto. “Todas as urnas eletrônicas já foram carregadas com os dados dos candidatos e dos eleitores, testadas e lacradas. Elas estão prontas para o envio aos locais de votação: em São Sebastião da Grama e Divinolândia, a distribuição ocorre no sábado; em Vargem Grande do Sul, o transporte é realizado no domingo, no início da manhã”, explicou.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para exercer o direito ao voto, o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto, como RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, Carteira de Trabalho ou carteira de categoria profissional. O aplicativo e-Título também pode ser utilizado como documento único de identificação, desde que o cidadão tenha a biometria cadastrada e a fotografia apareça no aplicativo. Caso contrário, será necessário apresentar outro documento oficial com foto. A principal recomendação do Cartório Eleitoral é que os eleitores confiram a documentação antes de sair de casa, evitando imprevistos na hora de votar.

QUEM PODE VOTAR

Os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno podem votar normalmente neste domingo. “Cada turno é uma eleição independente. O eleitor que não votou ou não justificou no primeiro turno continua apto e deve comparecer às urnas no segundo turno normalmente”, esclareceu Anderson. “Lembramos apenas que o prazo para justificar a ausência do primeiro turno segue aberto até 5 de dezembro”, observou o analista jurídico.

No Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados entre 18 e 70 anos. Para analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e pessoas com mais de 70 anos, o voto é facultativo. Para participar do segundo turno das Eleições 2026, o eleitor deve ter completado 16 anos até 4 de outubro – data do primeiro turno – e possuir título eleitoral. Quem estiver fora de seu domicílio eleitoral poderá justificar a ausência em qualquer seção eleitoral durante o horário de votação ou pelo aplicativo e-Título, conforme as orientações da Justiça Eleitoral.

VOTAÇÃO PACÍFICA E CONSCIENTE

Diante do clima acirrado que tem prevalecido neste período eleitoral, o Cartório Eleitoral reforça a importância de uma votação pacífica, consciente e ordeira. No dia do pleito, são proibidas práticas como a realização de boca de urna, a distribuição de santinhos e o transporte irregular de eleitores. Também não são permitidas manifestações ruidosas ou coletivas nos termos da legislação eleitoral. A orientação é que os eleitores se organizem com antecedência, confiram seus documentos e compareçam ao local de votação com tranquilidade, contribuindo para que o segundo turno transcorra normalmente.