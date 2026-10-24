Pesquisas mais recentes apontam empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro

Por
Gazeta
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Lula e Flávio Bolsonaro disputam o segundo turno das Eleições 2026. Foto: Arte/Congresso em Foco: Arte/Congresso em Foco

As pesquisas de intenção de voto mais recentes apontam um cenário acirrado na disputa pela Presidência da República, com empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A proximidade dos índices indica uma disputa apertada na reta final antes do segundo turno, marcado para este domingo (25).
Na pesquisa Vox Brasil divulgada na sexta-feira (23), Lula aparece com 50,6% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro com 49,4%. A diferença numérica entre os dois candidatos é de 1,2 ponto percentual e está dentro da margem de erro de 2,15 pontos para mais ou para menos. A sondagem ouviu 2.100 eleitores em todo o país entre os dias 20 e 22 de outubro. Já no cenário estimulado, que considera todos os entrevistados, Lula tem 45,4% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 44,3%. Outros 6% declaram voto branco ou nulo, enquanto 4,3% não sabem ou não opinaram. O registro deste levantamento é TSE BR-03259/2026.
Já a pesquisa Realtime Big Data mostra Flávio Bolsonaro com 52% dos votos válidos, ante 48% de Lula. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, ambos estão em empate técnico. Os votos válidos são aqueles dados diretamente a um candidato ou, nas eleições proporcionais, a uma legenda partidária. Já os votos em branco e nulos não entram no cálculo que define os vencedores de uma eleição. Isso significa que a porcentagem apresentada na apuração não considera necessariamente todas as pessoas que compareceram às urnas, pois é calculada apenas sobre os votos válidos. Ao todo, 2.000 pessoas em todo o país foram ouvidas por telefone entre os dias 19 e 22 de outubro. O levantamento está registrado sob o número BR-09670/2026.
A Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (22), mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 47% das intenções de voto e Lula com 46%, em empate técnico. Brancos e nulos somam 5%, os indecisos são 2%. Ao analisar os votos válidos – que exclui brancos, nulos e indecisos –, ambos os candidatos aparecem com 50% cada. O levantamento ouviu 2.154 pessoas entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-09709/2026.

Cenário Vargengrandense
No primeiro turno, Flávio recebeu 56.104.503 votos em todo país, o equivalente a 47,03% dos válidos, enquanto que Lula somou 53.879.538 votos, ou seja, 45,16%. Em Vargem Grande do Sul, o cenário foi bem mais favorável ao candidato do PL, que alcançou 13.918 votos (63,56%) e o petista obtendo 6.003 votos (27,41%). O número de abstenções vargengrandenses foi alto. Ao todo, 7.077 pessoas deixaram de comparecer às urnas, o que corresponde a 23,26% dos eleitores aptos do município.

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