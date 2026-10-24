Pesquisas mais recentes apontam empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro

As pesquisas de intenção de voto mais recentes apontam um cenário acirrado na disputa pela Presidência da República, com empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A proximidade dos índices indica uma disputa apertada na reta final antes do segundo turno, marcado para este domingo (25).

Na pesquisa Vox Brasil divulgada na sexta-feira (23), Lula aparece com 50,6% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro com 49,4%. A diferença numérica entre os dois candidatos é de 1,2 ponto percentual e está dentro da margem de erro de 2,15 pontos para mais ou para menos. A sondagem ouviu 2.100 eleitores em todo o país entre os dias 20 e 22 de outubro. Já no cenário estimulado, que considera todos os entrevistados, Lula tem 45,4% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 44,3%. Outros 6% declaram voto branco ou nulo, enquanto 4,3% não sabem ou não opinaram. O registro deste levantamento é TSE BR-03259/2026.

Já a pesquisa Realtime Big Data mostra Flávio Bolsonaro com 52% dos votos válidos, ante 48% de Lula. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, ambos estão em empate técnico. Os votos válidos são aqueles dados diretamente a um candidato ou, nas eleições proporcionais, a uma legenda partidária. Já os votos em branco e nulos não entram no cálculo que define os vencedores de uma eleição. Isso significa que a porcentagem apresentada na apuração não considera necessariamente todas as pessoas que compareceram às urnas, pois é calculada apenas sobre os votos válidos. Ao todo, 2.000 pessoas em todo o país foram ouvidas por telefone entre os dias 19 e 22 de outubro. O levantamento está registrado sob o número BR-09670/2026.

A Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (22), mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 47% das intenções de voto e Lula com 46%, em empate técnico. Brancos e nulos somam 5%, os indecisos são 2%. Ao analisar os votos válidos – que exclui brancos, nulos e indecisos –, ambos os candidatos aparecem com 50% cada. O levantamento ouviu 2.154 pessoas entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-09709/2026.

Cenário Vargengrandense

No primeiro turno, Flávio recebeu 56.104.503 votos em todo país, o equivalente a 47,03% dos válidos, enquanto que Lula somou 53.879.538 votos, ou seja, 45,16%. Em Vargem Grande do Sul, o cenário foi bem mais favorável ao candidato do PL, que alcançou 13.918 votos (63,56%) e o petista obtendo 6.003 votos (27,41%). O número de abstenções vargengrandenses foi alto. Ao todo, 7.077 pessoas deixaram de comparecer às urnas, o que corresponde a 23,26% dos eleitores aptos do município.