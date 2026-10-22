Segundo turno tem disputa acirrada entre Lula e Flávio

Os brasileiros voltam às urnas no domingo, 25 de outubro, para escolher o próximo presidente da República. A disputa será entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que terminaram o primeiro turno com 45,16% e 47,03% dos votos válidos, respectivamente.

A campanha chega à reta final com um cenário de forte equilíbrio nas pesquisas de intenção de voto. Levantamentos divulgados nesta semana mostram diferenças pequenas entre os dois candidatos, dentro das margens de erro, indicando uma disputa ainda indefinida.

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, dia 15, apontou Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. O levantamento ouviu 2.520 eleitores nos dias 13 e 14 de outubro, em 153 municípios, e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Já a pesquisa PoderData divulgada nesta sexta-feira, dia 16, mostrou empate entre os candidatos, com 50% dos votos válidos para cada um. Foram entrevistadas 3 mil pessoas entre os dias 13 e 15 de outubro, com margem de erro de 1,8 ponto percentual.

Outro levantamento, da CNT/MDA, também divulgado na sexta-feira, registrou Flávio com 50,5% e Lula com 49,5% dos votos válidos. A pesquisa ouviu 2.014 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Os números mostram que a diferença entre os candidatos é pequena e que os resultados variam conforme o instituto e a metodologia utilizada. As pesquisas representam um retrato das intenções de voto no período em que foram realizadas e não garantem o resultado das urnas.

O que pensam os eleitores de Vargem

Além dos números nacionais, a Gazeta de Vargem Grande ouviu moradores do município para conhecer suas opiniões sobre os dois candidatos, os motivos que influenciam suas escolhas e as expectativas em relação ao próximo governo federal.

A proposta da presente matéria é mostrar como os eleitores avaliam as candidaturas, quais problemas consideram prioritários para o país e se a escolha é motivada pela aprovação de propostas, pela avaliação do governo atual, pela identificação política ou pela rejeição ao adversário.

Economia, custo de vida, emprego, saúde, segurança pública, educação e programas sociais estão entre os temas que podem pesar na decisão dos eleitores. A reportagem também buscou saber se os moradores já definiram seus votos ou se ainda têm dúvidas a poucos dias da votação.

O segundo turno será realizado em todo o país no próximo domingo, daqui a oito dias, no dia 25 de outubro. A escolha definirá quem comandará o governo federal pelos próximos quatro anos.

FALA POVO 2º TURNO

Isabella Evangelista Barbosa Oliva, 24 anos, afirma que seu candidato é o Lula.

Para Isabella seu candidato tem no momento as melhores propostas “As propostas que eu acho mais importantes no atual momento que vivemos é o fim da escala 6×1, que foi aprovada marcando um momento histórico ao trabalhador.

As propostas voltadas ao programa de Pé de Meia também, garantindo aos estudantes do ProUni de universidades públicas, uma estabilidade ao se formar, dando a oportunidade de começar a exercer sua profissão.

Espero que nos próximos 4 anos o meu candidato continue firme no compromisso de valorizar o trabalhador brasileiro, construindo um país mais justo a todos incluindo aqueles que são oposição ao governo.”

Fabiane Aparecida Gilioli, de 44 anos, afirmou que escolheu Flávio Bolsonaro como candidato por considerar necessária uma mudança diante do atual cenário político.

Entre as propostas que mais lhe agradam, destacou o combate à criminalidade, mencionando sua preocupação com os casos de feminicídio e latrocínio. Caso eleito, Fabiane espera que o candidato honre a confiança dos eleitores e governe para toda a população, independentemente de posicionamento partidário, priorizando áreas como saúde, educação e assistência social.

José Lucas Bueno, de 33 anos, afirmou que já definiu logo no início e seu voto vai para Flávio Bolsonaro. Entre as propostas que considera mais importantes, destacou a revisão da reforma tributária, por acreditar que ela pode prejudicar empresas de pequeno porte, além da redução do número de ministros, do controle da dívida pública e de investimentos em infraestrutura.

Sobre suas expectativas para o país, José Lucas ressaltou que espera medidas que contribuam para o desenvolvimento do Brasil. Caso eleito, deseja que o candidato “honre seu compromisso com a população brasileira” e que faça “uma administração melhor do que a do governo passado, mais séria”.

Felipe Silvestre, de 43 anos, afirmou que já definiu seu voto para Flávio Bolsonaro. “Pra mim o mais importante é que finalmente vamos combater à corrupção e a redução de impostos”. Em sua avaliação, isso contribuiria para recuperar o poder de compra da população. Felipe espera que, caso eleito, o candidato cumpra suas promessas e dê continuidade a projetos iniciados por seu pai, Jair Bolsonaro. Ele também acredita que uma composição favorável no Senado poderá facilitar a aprovação e a execução das propostas do governo. “Chega de roubos, está na hora de mudarmos isso, afinal são duas décadas do país nas mãos do PT”.

Larissa Oliveira, de 29 anos, afirmou que já definiu seu voto para o segundo turno. “Eu voto no Lula”. Entre as propostas que considera mais importantes, destacou a revisão da escala de trabalho 6×1 e que foi aprovada esta semana e a continuidade do Bolsa Família para mães que necessitam do benefício. “Embora muitos sejam contra o benefício, acredito que tem muitas famílias que precisam dessa ajuda para continuar”.

Para o próximo governo, Larissa espera avanços e melhorias cada vez maiores para a população.

Luís Antônio Machado, de 61 anos, afirmou que já definiu seu voto para Flávio Bolsonaro. Entre as propostas que considera mais importantes, destacou as reformas política e institucionais, que, em sua avaliação, são fundamentais para promover mudanças na estrutura do país.

Sobre suas expectativas para um possível governo, Luís espera que o candidato consiga colocar em prática as propostas apresentadas e “lute por um Brasil melhor e sem corrupção”.

Sílvia Helena Júlio Vitório de Oliveira, de 59 anos, votou no primeiro turno em Luiz Inácio Lula da Silva e garante seu voto para o segundo turno será no mesmo candidato. Segundo ela, todas as propostas são importantes, pois são diretamente ligadas às pessoas e às vidas. Questionada sobre o que espera caso seu candidato seja reeleito, a resposta foi objetiva “Que governe com equilíbrio, diálogo, responsabilidade e capacidade de construir e governar para todos. Que prevaleça a inclusão, a democracia, os direitos sociais, pela Soberania Nacional, e pela Gestão ambiental do Nossa Terra amada! Brasil!”