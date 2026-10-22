Fleming abre inscrições para Técnico em Farmácia

A Escola Estadual Alexandre Fleming está com inscrições abertas para o Curso Técnico em Farmácia para o ano letivo de 2027. A formação é destinada aos estudantes que ingressarão na 2ª série do Ensino Médio e terá duração de dois anos, abrangendo a segunda e a terceira séries.

O curso oferece conteúdos relacionados à farmacologia, dispensação de medicamentos, assistência farmacêutica, legislação e saúde pública, com formação voltada à área farmacêutica e à preparação para o mercado de trabalho.

As inscrições podem ser feitas no itinerário formativo para 2027 ou diretamente na Escola Alexandre Fleming. O ingresso será realizado por meio de inscrição, com prioridade para 2028 aos estudantes já matriculados na unidade escolar.

As aulas seguirão o calendário letivo de 2027. Mais informações sobre o processo de inscrição e os requisitos para ingresso podem ser obtidas diretamente com a escola.