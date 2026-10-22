Vargem amplia vacinação Pneumo 20 para idosos

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva de Vargem Grande do Sul está realizando a vacinação contra a Pneumocócica 20, conhecida como Pneumo 20, para pessoas com 85 anos ou mais. A iniciativa busca ampliar a proteção desse público contra doenças causadas pela bactéria pneumococo.

A vacinação é realizada de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na Sala de Vacina “Laura Peixoto”, localizada na Rua Capitão B. R. Peres, 108, e nas UBSs “Dr. Edward Gabrioli”, na Rua Mato Grosso, 200, no Jardim Bela Vista, e “Dr. Natalino Lopes Aliende”, na Rua Aparecido Cossi, 422, no Jardim Dolores.

Na Sala de Vacina “Laura Peixoto”, o atendimento às quartas-feiras tem horário estendido até as 20h. Para receber a vacina, é necessário levar o Cartão SUS, CPF e a carteira de vacinação.

A vacinação contra o pneumococo é apresentada pelo Departamento de Saúde e Medicina Preventiva como uma medida de prevenção para a proteção da saúde dos idosos.