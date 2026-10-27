Acidentes com motocicletas aumentam e acendem alerta

Imprudência, uso do celular e desrespeito à sinalização estão entre os principais fatores que contribuem para este cenário preocupante do trânsito vargengrandense

O crescente número de acidentes envolvendo motociclistas tem gerado preocupação em Vargem Grande do Sul, especialmente no Departamento de Segurança e Trânsito. A imprudência dos condutores, o uso do celular durante a condução e o desrespeito à sinalização estão entre os principais fatores que contribuem para esse cenário.

Para se ter ideia da situação, entre os dias 1º a 22 de outubro, a Guarda Civil Municipal atendeu 103 ocorrências de acidentes de trânsito com vítimas, das quais mais de 40 envolveram motocicletas – o que representa quase 39% do total dos atendimentos.

No entanto, este número é maior, uma vez que há casos em que as vítimas são socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Um exemplo disso ocorreu na tarde de terça-feira (13), quando uma motociclista, de 18 anos, ficou gravemente ferida ao ser atingida por uma picape Fiat Toro no cruzamento das ruas do Comércio e Dr. Moacir Troncoso Peres, no Centro. Devido ao forte impacto, a jovem sofreu fraturas na região da bacia e precisou ser encaminhada às pressas para o Hospital de Caridade.

Uso do celular preocupa

De acordo com o diretor Rogério Bocamino, responsável pelo Departamento de Segurança e Trânsito, ao analisar as ocorrências registradas pode ser identificado alguns comportamentos que contribuem para o aumento dos acidentes, como o individualismo dos condutores, o desconhecimento da legislação de trânsito e a falta de atenção à sinalização. No entanto, um dos aspectos que mais preocupam é o uso do celular durante a condução de veículos.

Ele conta que há motociclistas que utilizam o aparelho enquanto pilotam, chegando até mesmo a digitar mensagens. Essa prática compromete a atenção e a capacidade de reação diante de situações inesperadas, aumentando o risco de acidentes. “O uso do celular por pessoas pilotando motocicletas é uma coisa que vem nos preocupando bastante. As pessoas andam de moto e ainda conseguem digitar ou falar no telefone!”, relatou.

O problema, entretanto, não se restringe aos motociclistas. De acordo com o diretor, os motoristas de carros também utilizam o celular enquanto dirigem e, por falta de atenção, acabam deixando de perceber a aproximação de motos e outros veículos, provocando colisões.

Conscientização

Outro fator preocupante é o desrespeito à sinalização e às regras de trânsito. Segundo Bocamino, Vargem Grande do Sul conta com uma estrutura de sinalização considerada adequada, embora ainda existam melhorias a serem realizadas. O diretor explica que o Departamento de Segurança e Trânsito tem trabalhado continuamente para aperfeiçoar a sinalização viária. No entanto, ele observa que a estrutura disponível perde sua eficácia quando os condutores deixam de respeitar placas, indicações e normas de circulação.

Diante desse cenário, Bocamino explica que a administração municipal tem investido em ações de educação no trânsito. Entre as iniciativas já realizadas estão a distribuição e instalação gratuita de antenas corta-pipas para motociclistas, medida que busca reduzir o risco de acidentes provocados por linhas com cerol ou outros materiais cortantes.

O diretor afirma que novas ações educativas serão realizadas, porém, destaca que os resultados dependem também da mudança de comportamento dos condutores. “Nós ainda vamos realizar novas campanhas de trânsito educacional, mas, se não houver a conscientização real das pessoas, a ação fica em vão”, observou. “O que nós buscamos aqui é trabalhar com a educação, mas necessitamos muito dessa conscientização de cada condutor de motocicleta aqui na cidade”, frisou.