Ação sobre conscientização do câncer de mama

O Outubro Rosa, uma campanha visando a conscientização do câncer de mama e colo do útero, foi vivenciada nesta terça-feira, 27, na Clinion-Centro de Tratatamento do Câncer em São João da Boa Vista pela ação da paciente Penélope, que fez uma palestra aos pacientes presentes falando um pouco da sua luta contra o câncer e da importância da prevenção.

Penélope faz parte do clube ‘Motociclista com Cristo’, um ação humanitária que realiza ações sociais por todo o Brasil e tem cerca de 89 mil membros.

Natural de São João da Boa Vista, Penélope é uma entusiasta da vida, já participou de muitas ações em prol das pessoas mais vulneráveis e após tomar conhecimento da sua doença, um câncer de colo do útero, passou a realizar ações junto aos pacientes da clínica onde realiza seu tratamento. Além da palestra, também faz a campanha ‘Troque um lenço por um abraço’ que hoje abastece a clínica com lenços e turbante para as mulheres, que são doados pelos motociclistas de todo o Brasil.

Atualmente em remissão do câncer, após passar por todo o processo de quimioterapia, Penélope contou com o apoio da Pizza do Cezão Sbardellini que juntamente com sua esposa Val ofereceram aos presentes variedades de pizzas e frutas durante a ação do Outubro Rosa realizada na Clinion.

O evento contou também com palestra da assistente social Talita Maia, do centro de apoio para pessoas carentes em tratamento de câncer ‘Viva Vida’ e a colaboração dos funcionários da clínica.

Agradecimento

Para a confecção das pizzas e oferecimento das frutas aos presentes, houve a doação das seguintes empresas: Top Frios, Supermercado Estrela, Frutaria Nagib, Rafael Borato, Frutaria Pagani, Andreia Duarte, Padaria Rainha, Val e Cesão Pizzas.

Os organizadores também agradecem aos amigos que contribuem com a campanha Troque um Lenço por um Abraço .