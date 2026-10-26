Curso gratuito de confeitaria abre inscrições

O Departamento de Ação Social, abrirá inscrições para o curso gratuito de Bases de Confeitaria nesta terça-feira, dia 27 de outubro. As matrículas também poderão ser feitas na sexta-feira, dia 30, ou enquanto houver vagas, das 13h às 16h30, no Departamento de Ação Social, localizado na Rua 1º de Maio, nº 359, no Centro.

O curso será realizado de 10 a 13 de novembro, das 17h30 às 21h15, no Espaço Cozinhalimento do Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias “Sueli Gambaroto Mortais”. São oferecidas 15 vagas por turma, para participantes com idade mínima de 16 anos.

Para se inscrever, é necessário apresentar cópias do RG e CPF, além de comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3643-2733.

A emissão do certificado será destinada aos alunos que cumprirem integralmente a carga horária e atingirem o nível de aproveitamento exigido.