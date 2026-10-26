Últimos dias da Campanha Outubro Rosa em Vargem Grande

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva realiza durante o mês de outubro, uma programação especial da campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama e saúde da mulher, com atendimentos e exames voltados à saúde da mulher nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. As ações começaram no dia 3 de outubro, Dia D da campanha, e se encerram nesta quinta-feira, dia 29.

O objetivo da iniciativa, de acordo com a prefeitura, é reforçar a prevenção, o diagnóstico precoce e o cuidado integral com a saúde da mulher, incentivando a realização dos exames de rotina e a busca pelo atendimento de saúde.

Entre os serviços oferecidos nas Unidades de Saúde da cidade estão a verificação de peso, altura, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e glicemia capilar, além da coleta do exame Papanicolau, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C e solicitação de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos.

Outubro Rosa

Em todo o mundo, o Outubro Rosa chama a atenção para a prevenção, a detecção precoce e o tratamento adequado do câncer de mama. No Brasil, o período também vem sendo utilizado pelo Ministério da Saúde para ampliar a abordagem sobre a saúde da mulher e reforçar os cuidados relacionados ao câncer do colo do útero. Em 2026, a campanha coincide com uma mudança importante na saúde suplementar: desde 1º de outubro, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ampliou a cobertura obrigatória da mamografia digital, que já integrava o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e agora passa a ser garantida sem restrição de idade ou gênero, desde que haja indicação médica.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são estimados no Brasil cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano no triênio 2026-2028. Desconsiderando os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres, com estimativa de 78.610 novos casos por ano no triênio 2026-2028. O câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres brasileiras e também merece atenção. O Inca aponta que são estimados 19.310 novos casos de câncer do colo útero por ano no Brasil no triênio 2026-2028. A doença está relacionada principalmente à infecção persistente por tipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV), e sua prevenção envolve, entre outras medidas, a vacinação contra o HPV e o rastreamento adequado.

Últimos Dias da campanha

Nesta semana, a campanha segue na terça-feira, dia 27 de outubro, das 17h às 19h. Os atendimentos serão realizados na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, e na ESF Benedito Martins, na Santa Marta.

Na quarta-feira, dia 28, no mesmo horário, a programação ocorrerá no Centro de Atendimento à Mulher (CAM), na ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro, na ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar, na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores, e na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José.

A programação será encerrada na quinta-feira, dia 29 de outubro, das 17h às 19h, na ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, e na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito.