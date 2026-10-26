Tríduo de Santa Edwiges foi realizado

O tríduo em honra a Santa Edwiges foi realizado de 14 a 16 de outubro, na Capela Santa Edwiges, na Vila Santana. Conhecida como padroeira dos que enfrentam dificuldades financeiras, a santa foi homenageada com missas e bênçãos durante os três dias de programação.

No dia 14, a missa foi celebrada pelo padre Paulo Sérgio e organizada pelos Ministros da Eucaristia e pela Catequese Santa Edwiges, com bênção dos objetos e das crianças. No dia 15, o padre Agnaldo José presidiu a celebração, organizada pelas Missionárias da Mãe Rainha e pelo corpo de professores, com bênção das capelinhas e dos professores.

O encerramento aconteceu no dia 16, com missa celebrada pelos padres Paulo Sérgio e Agnaldo José, seguida de procissão luminosa. A programação terminou com a bênção dos pães, dos trabalhadores e dos desempregados.