Festa do Chopp será realizada no final de novembro

A 35ª Festa do Chopp em prol do Hospital de Caridade será realizada no dia 28 de novembro, das 22h às 3h, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), em Vargem Grande do Sul, com show de Ronaldo Marques.

A programação reunirá música e chopp em uma noite voltada ao público adulto. A arrecadação será destinada à instituição, que presta atendimento à população de Vargem Grande do Sul.

Os interessados em obter mais informações sobre os ingressos podem procurar Ramazotti ou Assis, no Hospital de Caridade.