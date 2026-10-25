Lula vence eleição nacional, mas Flávio ganha em Vargem

Por
Gazeta
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Lula é reeleito presidente do Brasil pela 4ª vez, na mais acirrada disputa presidencial que o Brasil já realizou. Fotos: Redes Sociais

Presidente conquista novo mandato após disputa acirrada; em Vargem Grande do Sul, candidato do PL amplia vantagem e recebe 65,48% dos votos válidos

 

O Brasil definiu neste domingo, dia 25, o presidente da República para o próximo mandato, com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu a disputa de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). A eleição foi marcada pela polarização política no país e pela disputa entre dois projetos distintos para o futuro do Brasil.

O resultado nacional contrastou com a escolha dos eleitores de Vargem Grande do Sul. No município, Flávio Bolsonaro obteve 15.273 votos, correspondentes a 65,48% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 8.052 votos, ou 34,52%. A diferença foi de 7.221 votos favoráveis ao candidato do PL.

A votação local confirmou a preferência por Flávio Bolsonaro, que já havia terminado o primeiro turno na frente em Vargem. Na votação realizada no dia 4 de outubro, ele recebeu 13.918 votos, equivalentes a 63,56% dos votos válidos. Lula, por sua vez, havia conquistado 6.003 votos, ou 27,41%.

Na comparação entre os dois turnos, Flávio Bolsonaro acrescentou 1.355 votos à sua votação no município, enquanto Lula ampliou seu total em 2.049 votos. Mesmo com o crescimento mais expressivo da votação petista em números absolutos, o candidato do PL aumentou sua participação percentual, passando de 63,56% para 65,48%.

O desempenho de Lula em Vargem também merece destaque. Seu percentual de votos válidos subiu de 27,41% no primeiro turno para 34,52% no segundo, um crescimento de 7,11 pontos percentuais. Ainda assim, o avanço não foi suficiente para diminuir a ampla vantagem de Flávio Bolsonaro no município.

Polarização nacional

Flávio foi o mais votado em Vargem

A eleição presidencial reforçou a divisão política que vem marcando o país nos últimos anos. De um lado, Lula buscou a continuidade de seu projeto de governo; de outro, Flávio Bolsonaro representou a oposição ligada ao bolsonarismo, mobilizando eleitores favoráveis a uma mudança no comando do Executivo federal.

Com a definição do resultado nacional, o novo mandato de Lula terá pela frente o desafio de governar um país politicamente dividido, em que a diferença de posicionamentos entre os eleitores continua sendo um dos principais aspectos do cenário político brasileiro.

Em Vargem Grande do Sul, por sua vez, o resultado demonstrou uma preferência eleitoral distinta daquela que prevaleceu nacionalmente, com Flávio Bolsonaro mantendo uma vantagem expressiva nos dois turnos. A comparação entre os resultados evidencia como as escolhas do eleitorado local podem divergir da decisão tomada pela maioria dos brasileiros.

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