Vargem Grande sediou 2º Festival de Mini-handebol

O Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez recebeu no último sábado, dia 17, o 2º Festival de Mini-handebol em Vargem Grande do Sul. O evento contou com a presença de atletas das cidades que são Polos Oficiais de Mini-Handebol da Confederação Brasileira de Handebol. Para a edição de Vargem, participaram Nova Odessa, Mogi Guaçu e Vargem Grande do Sul.

Ao todo, a etapa contou com cerca de 70 atletas, mais a equipe organizadora que contou com outros 10 atletas de Vargem Grande do Sul de categorias maiores. “O Mini-Handebol é a iniciação ao Handebol e conta com crianças de 5 a 10 anos, sem contagem de gols ou placar. Para esse festival, a quadra foi dividida em três espaços, uma área de jogo para crianças iniciantes ou menores de 8 anos, outra área para atletas entre 9 e 10 anos e uma terceira área para desenhos, pintura e jogos”, explicou o professor Juliano Garcia, responsável pela prática da modalidade em Vargem.

Fotos: Reportagem Gazeta

Segundo ele, o objetivo do festival para os atletas é diferente para alunos e professores. “Para as crianças, é se divertir, jogar contra crianças de diferentes locais, socializando e fazendo novas amizades. Para os professores é possível avaliar o entendimento de jogo dos pequenos atletas, como eles se desenvolvem e qual é o comportamento deles jogando contra atletas de outras cidades”, observou.

Para Juliano, o Mini-Handebol tem grande importância na formação de atletas, já que eles desenvolvem fundamentos do jogo, de forma lúdica, com jogos e brincadeiras. “Após sair do Mini-Handebol podem ingressar nas equipes de competição com uma bagagem muito maior de fundamentos e desenvolvimento do jogo. Hoje em Vargem Grande do Sul, mais de 80% dos atletas de até 15 anos passaram pelo Mini-Handebol”, comentou.