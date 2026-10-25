Marcelão Oliveira da Luta de Braço embarca para a Índia para disputar o Campeonato Mundial

O atleta vargengrandense Marcelo José de Oliveira, conhecido como Marcelão da Luta de Braço, se prepara para um dos desafios mais importantes de sua carreira. Nos próximos dias, ele embarca para a Índia, onde representará o Brasil no 47º Campeonato Mundial de Luta de Braço. A disputa será entre os dias 26 de outubro a 7 de novembro, no The Leela Ambience Convention Hotel, em Nova Délhi, reunindo bracistas de diversos países para disputar o principal título da modalidade.

Com 30 anos de trajetória no esporte, Marcelão chega à competição com um currículo expressivo: 14 vezes campeão brasileiro, sete vezes campeão sul-americano, duas vezes campeão pan-americano e campeão do Arnold Classic 2026. Ao longo da carreira, ele conquistou aproximadamente 180 medalhas e atualmente ocupa o primeiro lugar do ranking da América Latina na categoria até 100 quilos.

Rotina de Treinos

Diante deste grande desafio, Marcelão relata que tem focado nos treinos. “A minha rotina de preparação para o Mundial está bastante intensa. Além dos treinos específicos – de luta de braço e musculação –, eu também trabalho em construção. É uma rotina muito puxada. Tenho que conciliar o trabalho, os treinos e o descanso porque estou preparando para chegar na Índia na minha melhor condição física e técnica”, comentou.

Nas redes sociais, ele tem chamado atenção ao postar um pouco da sua rotina de exercícios na Academia Becker Gym. Além de demonstrar grande força e preparo físico, o atleta tem conseguido algumas proezas, como levantar 52,5 quilos com apenas um dos braços durante os treinos.

Realização de um Sonho

Representar o Brasil em um campeonato mundial é a realização de mais um grande sonho na carreira de Marcelão, que carrega consigo o nome de Vargem Grande do Sul e o apoio de seus patrocinadores. “Estou levando comigo não apenas o sonho de conquistar uma medalha mundial, mas também o orgulho de representar minha cidade, meu país e todos que acreditam no meu trabalho. Foram muitos anos de dedicação, treinos e sacrifícios para chegar até aqui. Vou lutar com todas as minhas forças em busca desse sonho”, afirmou. “A sensação é um orgulho e gratidão por tudo que construí até aqui. Sei que foi sacrifício, mas fiz chegar esse momento e vou ao Mundial com confiança, determinação e vontade de lutar e trazer o ouro também! Independente do resultado, representar nosso país em uma competição desse nível já é uma honra enorme. Vou dar o meu máximo porque o objetivo é subir ao podium e trazer essa medalha para o Brasil”, completou o atleta.

Apoio

Entusiasmado, Marcelão relata a importância do apoio que tem recebido da família, amigos e empresas nesta etapa importante de sua carreira esportiva. “Agradeço aos patrocinadores, à minha esposa Iolanda, minha família e todas as pessoas que estão ao meu lado. Essa conquista leva apoio de muita gente que acredita no meu trabalho! Agora eu vou dar o meu melhor e, de coração, representar muito bem o Brasil”, concluiu o bracista.