Grama realiza programa Jovens Empreendedores

O Complexo Educacional de São Sebastião da Grama recebeu, na quarta-feira, dia 21 de outubro, a apresentação das lojinhas do Programa Jovens Empreendedores, iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em parceria com o Departamento de Educação, voltada ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras entre as crianças.

O programa trabalha conceitos como criatividade, planejamento, responsabilidade, cooperação e educação financeira, aproximando os alunos de conhecimentos sobre empreendedorismo e gestão de negócios.

A apresentação das lojinhas permitiu que os estudantes colocassem em prática o que aprenderam, exercitando a autonomia, a iniciativa e o trabalho em equipe.