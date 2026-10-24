Vargem Grande conquistou dois títulos brasileiros de taekwondo

Aline Milan, Jefferson Carvalho conquistaram o ouro e Isabela Baia ficou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro de poomsae

Vargem Grande do Sul voltou a se destacar no cenário nacional do taekwondo. No último sábado, 17 de outubro, três atletas da equipe do mestre Carlos Xavier representaram o município no Campeonato Brasileiro de Poomsae, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A participação terminou com um resultado expressivo: duas medalhas de ouro, dois títulos brasileiros e uma quinta colocação nacional.

A competição integrou a programação do evento realizado entre os dias 15, 16 e 17 de outubro, que reuniu milhares de atletas de diferentes regiões do Brasil. O poomsae é uma sequência de movimentos do Taekwondo idealizados para o praticante treinar técnicas de ataque e defesa. Em uma competição de poomsae, o foco não é atingir um adversário, mas sim demonstrar a técnica, o controle físico e a força mental nos movimentos.

Aline

Um dos grandes destaques foi a vargengrandense Aline de Freitas Milan, que competiu na categoria feminina Sub-50, destinada a atletas de 41 a 50 anos. Após superar uma representante do Rio de Janeiro, Aline conquistou a medalha de ouro e sagrou-se campeã brasileira de poomsae.

Para o mestre Carlos Xavier a conquista de Aline vai muito além do resultado esportivo. “Conciliar trabalho, família, filhos e responsabilidades diárias com uma rotina de treinamentos exige disciplina, organização e determinação. Mesmo diante desses desafios, Aline encontrou no esporte a motivação para continuar evoluindo, demonstrando que é possível buscar grandes conquistas em qualquer fase da vida”, ponderou.

A atleta comentou a conquista. “Minha eterna gratidão à minha família, que está sempre ao meu lado, me apoiando nos dias bons e, principalmente, nos mais difíceis. Não é fácil conciliar a rotina, superar os obstáculos e encontrar forças para continuar treinando, mesmo quando o cansaço e as dificuldades parecem maiores que nós. Agradeço também ao mestre Carlos Xavier pela paciência e incentivo em cada treino. Mas cada esforço, cada renúncia e cada gota de suor me trouxeram até aqui, mais perto do sonho de conquistar a tão desejada medalha de ouro no maior Campeonato Nacional de poomsae. Hoje, meu coração transborda de alegria e gratidão por ter chegado tão longe”, disse.

Jefferson

Outro destaque foi Jefferson dos Santos Carvalho, integrante da equipe Hwarangdo, que divide sua rotina de treinos entre Descalvado, Vargem Grande do Sul e Porto Ferreira. Competindo na categoria Sub-50, Jefferson conquistou o título de campeão brasileiro após superar dois atletas do estado de Goiás. Com apresentações marcadas pela precisão técnica, equilíbrio e concentração, garantiu mais uma medalha de ouro para Vargem Grande do Sul.

“O resultado alcançado por Jefferson é fruto de uma trajetória de dedicação e esforço. Para conciliar os treinamentos em diferentes cidades, ele precisou manter uma rotina intensa, deslocando-se entre Descalvado, Vargem Grande do Sul e Porto Ferreira em busca de aprimoramento técnico e preparação para as competições. Sua conquista demonstra o quanto ele se empenhou para alcançar o título brasileiro”, disse mestre Carlos Xavier.

Jefferson destacou o resultado, falando sobre o apoio recebido. “Uma vez, um aluno participou do seminário de poomsae, ministrado pelo técnico da seleção brasileira, mestre Marcelo Yamashida. Foi sensacional, mas por conta da idade, limites físicos e financeiros, esse aluno pensou que a prática do poomsae era impossível. Mas o mestre Carlos Xavier não permitiu que esse aluno desistisse, ao contrário, sempre incentivou a cada dia. Todo esforço da equipe se concretizou hoje. Somos Campeões Brasileiro de poomsae pela Confederação Brasileira de Taekwondo, órgão máximo do Taekwondo no Brasil. Um sonho foi realizado”, comemorou Jefferson.

Isabela

A atleta Isabela Toth Baia também teve uma excelente participação, conquistando a quinta colocação em sua categoria. Em uma disputa de alto nível técnico, terminou apenas 0,450 ponto atrás da primeira colocada, demonstrando seu potencial e a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe.

O esporte não tem idade

Para Xavier, as conquistas de Aline e Jefferson, ambos competindo na faixa etária entre 41 e 50 anos, reforçam uma importante mensagem: nunca é tarde para começar, continuar ou buscar novos objetivos. “Muito além das competições, o Taekwondo é uma arte marcial que desenvolve não apenas o corpo, mas também a mente, trabalhando disciplina, concentração, equilíbrio, autocontrole e superação. O poomsae, modalidade disputada pelos atletas, consiste na execução de sequências de movimentos técnicos que exigem precisão, força e domínio corporal”, comentou.

Para ele, os resultados representam uma importante motivação para todos os alunos. “Quando um atleta conquista um título brasileiro, toda a equipe cresce com ele. São resultados construídos com muito treinamento, dedicação e persistência. Mais importante do que as medalhas é mostrar que todos podem evoluir e alcançar seus objetivos, independentemente da idade”, destacou.

Ele observou ainda que as conquistas reforçam o trabalho desenvolvido pela Escola de Artes Marciais Mestre Carlos Xavier e pela equipe Hwarangdo Taekwondo, incentivando crianças, jovens e adultos a encontrarem no esporte uma oportunidade de melhorar a saúde, superar limites e transformar suas vidas. “Mais do que dois títulos brasileiros, Vargem Grande do Sul celebra histórias de perseverança e superação, que mostram que o esporte não tem idade e que sempre vale a pena começar”, comentou.