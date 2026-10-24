Copa Garras de Águia reuniu dezenas de atletas em Vargem

Copa Garras de Águia de Karatê-Dô, evento que celebrou os 42 anos de trabalho desenvolvido pelo sensei Antônio Carlos Andrade na cidade, foi realizado no último domingo, dia 18, no ginásio do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, com o apoio do Departamento Municipal de Esportes, da prefeitura de Vargem Grande do Sul.

A equipe Garras de Águia, do professor Andrade, participou do torneio com 34 atletas. Também disputaram a Copa mais de 140 caratecas de cidades como Andradas (MG), Mogi Guaçu, Araras, Leme, Dourado, São João da Boa Vista, Santa Cruz das Palmeiras, Americana, Serra Negra, Casa Branca e Itapira.

Na classificação final, a Garras de Águia ficou em quinto lugar, com 10 medalhas de ouro, 9 de prata e 23 de bronze. Em quarto lugar ficou o Uaru Clube. O título ficou com a BDK Karatê Gabriche, que somou 15 ouros, 17 pratas e 11 bronzes. A Fuji-Banzai, de Casa Branca, foi a segunda colocada, com 14 ouros, 7 pratas e 9 bronzes. Em terceiro lugar ficou a Dias Americana, com 12 ouros, 5 pratas e 4 bronzes. A Atlética Ararense, de Araras, foi a sexta colocada, seguida pelo Dojo Genkai, de Itapira, em sétimo, e pela Serrana, de Serra Negra, em oitavo.

Completaram a tabela a Hunters Sports, de Leme, em nono lugar, e o Projeto Escola Viva, de Santa Cruz das Palmeiras, em décimo. A Edo Kan, de Andradas, ficou em 11º, com uma prata e um bronze, e a Quali Vida, em 12º, com dois bronzes.

Medalhistas de Vargem

Segundo os organizadores, os medalhistas de Vargem foram Pedro Felisberto e Raony Lincon, Mateus Silva com dois ouros cada um; Matheus Flávio que conquistou 1 ouro e uma medalha de prata; Eloá Pereira, Valdinei Francisco e Mirela Souza com uma medalha de ouro cada um; Ana Lara Bezerra e Kayanny Ribeiro com duas medalhas de prata para cada uma; Milena Souza que conquistou uma prata e um bronze; Enzo Tamazato e Maiza Souza que faturaram medalhas de prata; Lavínia Jesus, Kawany Salles, Helena Bezerra, Maria Vitória Silva, Luiz Martins e Antony Salles com duas medalhas de bronze cada um e Davi Carmo, Marcos Bovolati, Rute Gimenes, Polaco Farias e Júlia Oliveira, com um bronze cada.

Os organizadores agradeceram ao prefeito Celso Ribeiro e à administração municipal pelo apoio, ao diretor de Esportes, André Leone, aos atletas participantes e delegações da região que estavam presentes, além dos pais e familiares que prestigiaram o torneio e torceram durante as lutas. “Obrigado a todos que fizeram parte deste dia histórico. Que venham muitos outros anos de história, treino e conquistas”, agradeceram em suas redes sociais.