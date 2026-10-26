Prefeitura entrega armas e veículo à Guarda Civil Municipal

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) realizou na tarde desta terça-feira, dia 20, a entrega de 28 armas e um veículo para a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul. A cerimônia aconteceu no Clube Vargengrandense e contou com a presença do vice-prefeito Guilherme Nicolau, integrantes da Guarda, bem como o comando da corporação na pessoa do comandante Marco Antônio da Silva e o diretor de Segurança e Trânsito Rogério Bocamino, vereadores e convidados. Foram convidados para fazer parte da mesa principal, além do prefeito Celso Ribeiro e a primeira dama Micaela, o vice Guilherme e a esposa Vitória, o ex-comandante da Polícia Rodoviária Cel. João Roberto do Nascimento, o responsável pelo Pelotão do Exército de Vargem, 1º sargento Natanael Moreira da Costa Neto, o vereador Ratinho, o comandante da GCM, Marco Antônio e o diretor Rogério Bocamino de Segurança e Trânsito.

A entrega faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da estrutura da Guarda Civil Municipal, com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos agentes e ampliar a capacidade de atendimento às ocorrências no município.

Foram entregues 28 pistolas Taurus ponto 40, equipamento comprado pelo município através de emenda parlamentar do deputado federal Mário Frias (PL). Há de ressaltar que há pouco o município também realizou a entrega de 8 pistolas “Spark Z2.0”, dispositivo não letal para a GCM, também por meio de recursos do deputado Mário Frias, que através de emendas, destinou cerca de R$ 200 mil para o município investir em segurança. O vereador Gustavo Bueno (PL) participou das entregas e foi um dos que empenharam na conquista da emenda do parlamentar.

Durante o evento, também foi entregue uma nova viatura, um Jeep Renegade motor turbo, veículo adquirido pelo município através de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, do deputado federal Delegado Paulo Bilynskyj (PL). Também está em licitação mais uma nova viatura e uma moto para ser adquirida para a GCM. O ex-vereador e policial militar aposentado Laércio Anacleto, trabalhou para a vinda destes recursos junto ao deputado Bilynskyj.

Durante a cerimônia fizeram uso da palavra o vereador Ratinho, o diretor de Segurança e Trânsito Rogério Bocamino, o vice prefeito Guilherme Nicolau e o prefeito Celso Ribeiro, que falou da necessidade de aparelhar a Guarda Municipal para fazer frente ao crime cada vez mais organizado e muitas vezes melhor armado que os policiais.

Os novos recursos deverão contribuir para as atividades de patrulhamento e segurança pública desenvolvidas pela GCM na cidade.