Funcionária é presa por furtar caixa de comércio

Uma funcionária de um estabelecimento comercial foi presa em flagrante na segunda-feira, dia 26, por volta das 18h20, suspeita de furtar dinheiro do caixa onde trabalhava. O caso ocorreu na Avenida Walter Tatoni, em Vargem Grande do Sul. A mulher tem 24 anos e confessou o crime aos policiais.

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de furto no comércio. No local, o gerente contou à equipe que, havia alguns dias, desconfiava de que uma das operadoras de caixa estava retirando dinheiro pertencente à empresa. Na segunda-feira, ele decidiu monitorar um dos caixas pelo sistema de câmeras de segurança.

Pelas imagens, o gerente constatou que a funcionária, em duas ocasiões distintas, retirou determinada quantia do caixa e a escondeu nas roupas de forma dissimulada. Diante do flagrante, ele chamou a Polícia Militar. Os policiais também tiveram acesso às gravações e confirmaram que a mulher guardou o dinheiro nos bolsos da calça.

Com o apoio de uma policial feminina, a mulher foi submetida a busca pessoal em local reservado. No bolso esquerdo da calça, foram encontrados R$ 160,00 em espécie, e no direito, outros R$ 150,00 o que totaliza R$ 310,00. Ela confessou o furto.

A funcionária e a vítima foram conduzidas ao Plantão Policial de São João da Boa Vista. O delegado de plantão, Arthur Rattes Andrade Carvalho, ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado. A mulher foi encaminhada à cadeia pública, onde permaneceu presa à disposição da Justiça.