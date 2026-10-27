Feira do Produtor terá música ao vivo nesta quarta-feira

A Feira do Produtor realiza uma edição especial nesta quarta-feira, dia 28 de outubro, a partir das 15h, na Praça da Igreja Matriz, com música ao vivo do grupo Quatro Raízes do Sertão, formado por Mineiro, Toninho, Rubi e Maicon.

Além de oferecer um espaço de lazer e encontro para a comunidade, a feira tem papel importante no fortalecimento da produção local. Ao reunir produtores e consumidores, incentiva a compra direta, valoriza o trabalho de quem cultiva e prepara os alimentos e contribui para movimentar a economia do município.

A iniciativa também é uma oportunidade para conhecer a variedade de produtos frescos, prestigiar os pequenos produtores e reconhecer a dedicação de quem faz da produção local seu sustento.

Com música sertaneja e produtos da região, os produtores convidam a população a aproveitar a tarde, apoiar quem produz.