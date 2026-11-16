A Creche Municipal Fábia Ferrari Cachola que a prefeitura está construindo no Conjunto Habitacional “Antônio Ribeiro Filho” – COHAB VI, que fica na Avenida Ney Fernandes Bolonha, n.º 340, entra em fase de acabamento e a previsão é que no primeiro semestre do ano que vem ela já esteja em funcionamento.

Com 894 m2 de construção, será uma das maiores do município e deverá atender cerca de 120 crianças entre quatro meses (berçário) a três anos e onze meses, com período de funcionamento integral e parcial, conforme explicou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande a coordenadora das creches do município, Rose Lodi.

A creche leva o nome da professora e ex-diretora municipal de Educação, Fábia Ferrari Cachola, de acordo com o decreto nº 6.207, de 28 de novembro de 2024, assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes. Fábia Ferrari Cachola faleceu aos 53 anos de idade, no dia 1º de agosto de 2022. Fábia foi casada com o bancário Humberto Cachola e deixou o filho Otávio.

A construção da obra teve início em julho de 2024, segundo reportagem feita pela Gazeta em dezembro de 2024 e conforme constava na placa afixada no local, o valor total da nova creche era de R$ 3.979.750,00, verba que veio da Fundação Para o Desenvolvimento da Educação-FDE, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A previsão de término era para 12 meses. A empresa que ganhou a licitação para construir a nova creche foi a Marques & Marques Construtora Ltda de São João da Boa Vista.

Coordenadora fala sobre os investimentos

Animada com a construção da nova creche, Rose Lodi disse que o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) tem dado todo apoio para o término da obra, inclusive com a compra de todos os equipamentos e materiais para o início dos trabalhos assim que a creche ficar pronta. “Já adquirimos os materiais escolares, carteiras, móveis, utensílios de cozinha, geladeira, freezer, tv para as salas de aulas, brinquedos e também o parquinho infantil”, comentou a coordenadora.

Responsável pelo cuidado de oito creches municipais que atendem cerca de 900 crianças, sobre a questão envolvendo a demanda de vagas no município a coordenadora disse que com a construção da Creche Fábia Ferrari Cachola haverá uma boa acomodação entre a procura de vagas e a oferta da rede municipal. “Algumas creches tem lista de espera, mas estamos sempre suprindo, a situação está tranquila”, afirmou Rose.

A Creche Municipal Fábia Ferrari Cachola deverá atender crianças da Cohab VI, Cohab V, Vila Esperança e bairros mais próximos que estão em expansão, como o Jd. Canaã, Jd. Ranzani a depender da demanda, oferecendo salas de aulas, berçário de repouso, fraldaria, lactário e solário. Também na sua infraestrutura consta refeitório, banheiros adaptados e áreas abertas destinadas a atividades ao ar livre.