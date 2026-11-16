Uma crise que não é exclusiva de Vargem

Com mais de um século de serviços prestados à população, o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul atravessa mais um capítulo dramático de uma crise financeira que já se arrasta por mais de vinte anos. Sob intervenção municipal e sem uma provedoria constituída, a entidade viu nessa semana, suas contas serem bloqueadas pela Justiça exatamente no dia do pagamento. Os salários de cerca de 150 trabalhadores, uma folha superior a R$ 400 mil por mês, só foram quitados no dia 11 e o próprio interventor já adiantou não haver caixa para o 13º salário.

O que se passa com o Hospital de Caridade é o mesmo que acontece com instituições filantrópicas de saúde em todo país: as contas não fecham. Estudos como os do IEPS e da CMB apontam a insuficiência do repasse do SUS: a defasagem acumulada na Tabela SUS faz com que a União pague, em média, apenas 60% do custo real de cada procedimento. Como 85% da operação do Hospital de Caridade é voltada ao SUS, que respondeu por cerca de 45 mil atendimentos no último ano, sobra pouco espaço para convênios e particulares, que ajudam a compensar a diferença nos grandes hospitais filantrópicos das capitais.

Em Vargem, somam-se dívidas antigas, como passivos com médicos desde a pandemia, o descompasso no calendário dos repasses e a falta de uma provedoria. Hospitais pequenos do interior também têm pouca capacidade de diluir custos fixos, como equipes médicas 24 horas. Na região, a Santa Casa de São João da Boa Vista e o Hospital de Casa Branca enfrentam problemas semelhantes ou até piores. Pesquisas da USP alertam que o subfinanciamento crônico, somado a fragilidades de gestão, leva a bloqueios judiciais, empréstimos e perda de capacidade operacional.

O cenário se repete país afora. Na Bahia, 11 entidades conveniadas ao SUS fecharam as portas em cinco anos, segundo levantamento da CMB de 2022. A Santa Casa de Cuiabá encerrou as atividades em 2019, e em 2025 a de São Lourenço do Sul (RS) fechou maternidade, pediatria e cirurgia geral.

O futuro do Hospital de Caridade não é de um caminho fácil, assim como também não foi nas últimas décadas. Mas uma instituição centenária que responde por 45 mil atendimentos anuais não pode caminhar assim. A fórmula mágica para um saneamento não foi descoberta ainda, o que explica o fechamento de tantas unidades no Brasil ao longo dos anos.

Para esse não ser o destino do Hospital de Caridade o trabalho precisa seguir em conjunto, poder público municipal, sociedade civil buscarem as saídas, com os políticos pressionando o governo federal para aumentar os repasses. A luta precisa ser diária, para que se possa honrar o trabalho de tantos abnegados vargengrandenses que há mais de um século iniciaram um trabalho que deve ser orgulho de toda a cidade, pois ali nasceram milhares de cidadãos e milhares de vidas foram salvas por esta entidade que merece todo respeito.