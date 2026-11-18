Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de terça-feira, 17 de novembro, na Rua Betina Mazuco Cipola, no bairro Cohab IV, em Vargem Grande do Sul. Policiais militares encontraram em seu quarto uma mochila com maconha. A droga totalizou 9,760 quilos. A ocorrência foi registrada por volta das 21h08.

Segundo o boletim de ocorrência, os cabos Salomão e Marcio, do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior, faziam patrulhamento pelo município quando receberam a informação de que um homem teria comprado grande quantidade de maconha e a entregado a outra pessoa para guardar. Pelo serviço, o depositário receberia R$ 500,00 por mês.

Com base na informação, a equipe passou a procurar o suspeito e o localizou na Rua Betina Mazuco Cipola, quando ele saía de um imóvel. De acordo com os policiais, ao notar a presença da viatura, o homem tentou esconder o rosto e acelerou o passo. Diante da atitude suspeita, foi abordado e submetido a busca pessoal. Nada ilícito foi encontrado com ele, apenas R$ 47,00 em cédulas de valores variados.

Informado sobre a denúncia, o homem confessou que guardava drogas para outra pessoa e que receberia R$ 500,00 pelo serviço. Segundo o boletim, ele afirmou ter aceitado porque precisava de dinheiro para pagar agiotas. Com autorização dele, os policiais foram ao quarto indicado e, dentro de uma mochila, encontraram nove tijolos de maconha, uma porção menor da mesma droga e uma balança de precisão.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi informado de seus direitos constitucionais. Conforme o registro, foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física da equipe e do próprio preso. Em seguida, ele foi levado ao pronto atendimento do município, onde passou por avaliação médica e recebeu laudo cautelar.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial de São João da Boa Vista, onde a delegada Rebeca Bravo de Oliveira Gomes ratificou a prisão. O homem permanece preso à disposição da Justiça.