A Prefeitura de Vargem Grande do Sul vai leiloar oito bens do patrimônio municipal, entre veículos e uma motocicleta, classificados como inservíveis, antieconômicos ou ociosos. O Leilão Eletrônico nº 001/2026, ligado ao Processo Administrativo nº 146/2026, recebe lances pela Internet a partir das 10h de sexta-feira, 20 de novembro, no portal mjleiloes.com.br.

O encerramento competitivo começa às 10h de 11 de dezembro e ocorre lote a lote, exclusivamente online. O critério é o maior lance por lote. A condução é do leiloeiro público oficial Maurício José de Sousa Costa, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) sob o nº 1.296.

O lote com maior valor é uma picape Nissan Frontier S MTX4 branca, a diesel, ano/modelo 2022/2023, com lance inicial de R$ 55 mil. Na sequência vem um caminhão Volkswagen 17210 com motor Cummins, também branco e a diesel, de 2001/2002, com lance inicial de R$ 42 mil.

Há ainda duas vans a diesel, ambas brancas. Uma Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI 2008/2009 sai por R$ 14 mil, e uma Citroën Jumper 2011/2012 por R$ 15,5 mil.

Os demais lotes estão com lances iniciais mais baixos. Uma Fiat Strada Fire flex 2009/2010 parte de R$ 10 mil, e um Fiat Doblò a gasolina 2006/2006, de R$ 7,5 mil. Um Volkswagen Gol 16 flex 2010/2011 tem lance inicial de R$ 6 mil. A motocicleta Yamaha Lander XTZ250 azul, 2015/2015, é o item mais barato, com lance inicial de R$ 4,5 mil. Somados, os lances iniciais dos oito lotes chegam a R$ 154,5 mil.

Todos os bens ficam em Vargem Grande do Sul e serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição de cada lote informa que os veículos estão em situação ociosa e que pode haver falta de peças e componentes. Eventuais regularizações ficam por conta de quem arrematar.

A numeração do leilão vai até o lote 10, mas os lotes 7 e 8 foram retirados, o que deixa oito lotes em disputa. Quem quiser participar precisa se habilitar no portal. Segundo o site, o acesso à área de lances depende de cadastro aprovado, assinatura de contrato e envio de documentos ao leiloeiro.

Os interessados podem conhecer os bens nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, das 7h às 11h e das 13h às 16h, mediante agendamento. A visitação ocorre no Almoxarifado Central, na Rua Leonardo Nogues Rodrigues, 399, no Jardim Fortaleza. O agendamento e as informações podem ser obtidos com José Tomaz, pelo telefone (19) 99891-8008 ou pelo e-mail tomaz.andrade@vgsul.sp.gov.br.

O edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (pncp.gov.br), no site da Prefeitura (vgsul.sp.gov.br/licitacao) e no portal do leiloeiro. O certame segue a Lei Federal nº 14.133/2021.