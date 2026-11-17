Um homem foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, 16 de novembro, suspeito de ameaçar de morte a ex-mulher na Avenida Antônio Pedro Cavalheiro, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 20h44, e o caso foi enquadrado como violência doméstica e ameaça.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom e enviou ao local a equipe da viatura I-24433, do 24º BPM-I, formada pelos cabos Leite e Moreira. Ao chegarem, os policiais conversaram com a mulher, que relatou ter sido ameaçada de morte pelo ex-marido. Segundo ela, ao avisar que chamaria a polícia, ele respondeu que ela poderia ligar para quem quisesse, pois de qualquer maneira ele acabaria com a vida dela naquela noite. Em seguida, o homem deixou o local.

De posse das características físicas do suspeito, a equipe fez diligências pela região e o localizou próximo a um depósito de sucatas, nas proximidades. Ao ver a viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Na abordagem e na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado sobre os fatos, o homem não deu declarações, e os militares lhe deram voz de prisão pelo crime de ameaça.

A vítima e o suspeito foram levados ao posto de pronto atendimento do município, onde passaram por exame médico cautelar. Depois, a ocorrência foi apresentada no plantão policial de São João da Boa Vista, onde foi elaborado o boletim de ocorrência da Polícia Civil (RJ 2761/26) e ratificada a voz de prisão dada pela equipe da PM. O caso consta no BOPM 14286/26.