A oitava edição do Natal Mágico será realizada no dia 6 de dezembro, um domingo, na praça do Cristo Redentor, no Jardim Fortaleza. O evento começa às 18h, com a apresentação da Orquestra Jovem e às 18h30, está prevista a chegada do Papai e da Mamãe Noel.

Em sua oitava edição, o evento já faz parte do calendário de fim de ano do município. No ano passado, cerca de 2,5 mil pessoas foram até a Praça do Cristo para recepcionarem o Papai e a Mamãe Noel. Angelino Júnior, um dos organizadores do evento, falou à Gazeta de Vargem Grande sobre a realização de mais uma edição do Natal Mágico. “Os pacotes de balas já estão sendo preparados cuidadosamente um a um para entregar mão a mão de todos que passarem e darem aquele abraço aconchegante no Papai Noel e registrar esse momento tão marcante na vida das famílias”, comentou.

“Para nós é uma alegria muito grande a cada ano dar continuidade nesse projeto que já é tradição no mês de dezembro na praça do Cristo Redentor, onde recebemos centenas de famílias acompanhadas para um momento mágico e esperado, especialmente por todas as crianças, para ver o Papai Noel chegar. É um momento de muita vibração, alegria e encantamento, vivido por todos”, disse

Ele também falou do empenho dos voluntários em enfeitar a praça de uma maneira especial para o evento. “A Comissão Amigos do Cristo Redentor está preparando uma iluminação de Natal especial e bem colorida não apenas para o dia do evento, mas para todo mês de dezembro”, comentou. Ele ressaltou que além da decoração, os demais detalhes para esse dia especial que costuma marcar o início das celebrações Natalinas, avançam também junto dos voluntários do grupo Sorriso Mágico, contando parceiros que contribuem para realização deste momento especial

O voluntário também ressaltou que uma das novidades deste ano é a apresentação da Orquestra Jovem, que deve iniciar sua exibição momentos antes da chegada do Bom Velhinho, que este ano virá mais uma vez em um dos carros antigos do colecionador Douglas Bertolin. “Para já trazer às pessoas ali presentes, aquele gostinho do clima natalino que é tão especial pra todos nós”, finalizou Angelino.

A realização do evento é do Sorriso Mágico e da Comissão Amigos do Cristo Redentor de Vargem Grande do Sul. O Natal Mágico conta ainda com o apoio de empresas e profissionais de Vargem Grande do Sul.