Lojas de Vargem antecipam promoções durante o mês de novembro, com descontos de até 70% e condições especiais de pagamento para atrair consumidores

Novembro é um dos meses mais aguardados do ano pelo comércio e pelos consumidores, especialmente por conta da Black Friday, campanha promocional de origem americana que ganhou força no Brasil a partir de 2010 e se consolidou como uma das principais datas do calendário varejista. A expectativa por descontos e condições especiais de pagamento movimenta diferentes setores e leva os estabelecimentos a preparar estratégias para atrair clientes.

Em Vargem Grande do Sul, o comércio também entrou no clima da campanha, com lojas antecipando ofertas e ampliando o período de promoções para que os consumidores tenham mais tempo para pesquisar e aproveitar as oportunidades.

Roma Imports

Na Roma Imports, a campanha já começou com a chamada Quinzena Black. Segundo a proprietária, Joice Romão, a loja está oferecendo descontos que variam de 20% a 50% em produtos importados, que vêm conquistando espaço entre os consumidores do município.

De acordo com Joice, a procura pelos produtos já é expressiva neste ano. A proposta é proporcionar uma oportunidade de compra ao consumidor, com preços diferenciados durante a campanha. As ofertas seguem enquanto durarem os estoques.

A Roma Imports está localizada na Rua do Comércio, nº 313, no Centro. Os consumidores também podem acompanhar as novidades e promoções pelo Instagram, no perfil @romaimportsvgs.

Bonzão

Já no Bonzão Móveis, o proprietário Fabrício Mizurini explica que novembro começou com a Pré-Black, que oferece descontos em todos os setores da loja, com ofertas de até 70% e possibilidade de parcelamento em até 21 vezes sem juros.

Segundo Fabrício, um dos diferenciais da campanha é que os descontos são oferecidos tanto nas compras à vista quanto nas parceladas, abrangendo todos os produtos. A proposta do estabelecimento é realizar a Black Friday durante todo o mês de novembro, permitindo que os clientes aproveitem as ofertas com mais tranquilidade, sem a correria característica dos dias de grandes promoções.

A expectativa da loja é positiva para o período, com a oferta de variedade, economia e condições especiais de pagamento. O Bonzão Móveis está localizado na Rua Walter Tatoni, nº 441, na Vila Santana.

Fortaleza Modas

A Fortaleza Modas também preparou uma programação especial para novembro, com uma semana de promoções que começa nesta segunda-feira, dia 16, e segue até 23 de novembro, data em que a loja realiza sua Black Friday.

Segundo o gerente Alisson Poiano, a proposta é oferecer aos clientes diferentes oportunidades de economia, com descontos em diversos setores da loja. Entre os destaques estão calças jeans femininas e masculinas com 50% de desconto, vestidos selecionados com reduções de 50% a 70%, roupas infantis com até 50% de desconto e calçados com descontos que também chegam a 70% em modelos selecionados.

Antes do dia principal da campanha, os consumidores poderão aproveitar o Esquenta Black Friday, com preços especiais em blusinhas, croppeds e outros produtos. Alisson destaca que a intenção é proporcionar boas oportunidades de compra para toda a família, reunindo variedade, qualidade e preços diferenciados. A loja espera receber consumidores de Vargem e região durante o período promocional.

A Fortaleza Modas está localizada na Rua Hermenegildo Cossi, nº 915, no Jardim Fortaleza.

Oxigenius

Na Oxigeniu’s Brinquedos e Presentes, a campanha também se estende durante todo o mês de novembro. De acordo com a proprietária, Camila Mafra, a estratégia é renovar diariamente as ofertas, incluindo novos produtos para contemplar os diferentes setores da loja.

A campanha abrange brinquedos, presentes, utilidades domésticas e decoração, entre outros segmentos. Segundo Camila, o objetivo é oferecer produtos de qualidade com preços atrativos, proporcionando aos clientes uma oportunidade para antecipar as compras, encontrar opções de presentes e aproveitar condições especiais de pagamento.

A loja oferece ainda parcelamento em até 10 vezes sem juros durante o período promocional. A Oxigeniu’s Brinquedos e Presentes está localizada na Rua Bernardo Garcia, nº 536.