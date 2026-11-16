Oportunidade, incentivo à educação e transformação social. Com esse propósito, o programa Melhor Aluno da Rede Pública beneficia estudantes de escolas estaduais e municipais oferecendo a possibilidade de ingressarem em instituições de ensino da região e construírem novos caminhos por meio da educação.

O programa foi criado pelo Rotary Club e é conduzido em parceria com as Diretorias Regionais de Ensino e instituições de ensino da região. Alunos do ensino médio são contemplados com bolsas de ensino em cursos de graduação da Unifeob e Unifae. Já alunos que vão acessar o ensino médio recebem bolsa para estudarem no Anglo São João.

Na edição deste ano, três estudantes de Vargem Grande do Sul foram contemplados: Isadora Aparecida dos Reis, da Escola Estadual Alexandre Fleming, que cursará Farmácia na Unifae; Érick Luciano da Silva, da Escola Estadual Gilberto Giraldi, aprovado para o curso de Arquitetura e Urbanismo na Unifeob; e Manuela Banin Caio, da Escola Estadual Benjamim Bastos, que receberá uma bolsa para cursar o Ensino Médio no Anglo, em São João da Boa Vista.

Educação como ferramenta de transformação

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Gabriel Sati, diretor de protocolo do Rotary Club de Vargem, destacou a importância do projeto. “O Rotary tem como uma de suas bases de atuação fazer o bem para a comunidade na qual estamos inseridos. Esse programa, que foi criado pelo Rotary, atua justamente nesse sentido. Dar uma bolsa de estudos para alguém não é só fazer o bem para uma pessoa unicamente, é algo muito maior, é fazer o bem para a coletividade”, explicou.

Gabriel ressaltou ainda que a educação é um dos principais instrumentos de desenvolvimento humano e que a oportunidade de estudar pode transformar a realidade de uma família inteira. “Sabemos que a educação é um grande motor propulsor de desenvolvimento humano. Quando alguém, através do nosso programa, ganha uma bolsa de estudos, não é só ela que evolui, mas toda a família evolui junto com ela”, afirmou.

Ele também destacou que o investimento na educação produz resultados que se estendem às próximas gerações, contribuindo para toda a comunidade. “Fazemos, sim, um bem imediato, que é visto e sentido agora, na perspectiva individual do ganhador da bolsa, mas também projetamos um bem muito maior no futuro, que beneficia toda a coletividade e melhora nossa comunidade”, completou.

Érick fala sobre oportunidade e apoio da escola

Entre os contemplados está Érick Luciano da Silva, de 17 anos, que estudou o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio na Escola Estadual Gilberto Giraldi, onde está matriculado desde 2020. Ele conquistou uma bolsa integral de 100% na Unifeob para cursar Arquitetura e Urbanismo.

Érick destacou o apoio recebido dos professores e da direção da escola. “Eu já vinha me preparando para o Enem desde o início do ano, o que me proporcionou uma ampla bagagem em diversos conteúdos. Graças a isso, consegui aplicar nessa prova praticamente todo o conhecimento que adquiri ao longo do ano”, relatou.

Érick também ressaltou a importância dos “aulões” organizados pela escola e do incentivo recebido durante sua trajetória. “O apoio dos docentes e da direção, não só comigo, mas com todos os estudantes, foi essencial para alcançar um resultado como o meu, conquistando uma bolsa de 100% na Unifeob”, afirmou.

Para ele, este programa representa uma oportunidade importante para os alunos da rede pública demonstrarem sua capacidade e conquistarem espaço no ensino superior. “Considero uma iniciativa interessante e de grande importância social, pois dá aos estudantes da escola pública a oportunidade de mostrarem o seu potencial. Isso traz cada vez mais credibilidade e reconhecimento para o ensino público, que ainda precisa ser muito mais valorizado”, destacou.

Sobre o curso escolhido, Érick contou que passou boa parte do ano refletindo sobre qual carreira seguir. O interesse pela história presente nos edifícios, museus e diferentes estruturas foi determinante para sua decisão. “Entendi que a arquitetura vai muito além de apenas projetar prédios: ela conta histórias e pensa no cotidiano das pessoas, nas facilidades e no bem-estar como um todo. Esse foi um dos principais fatores que me influenciaram a escolher essa profissão”, explicou.

Ao final, o estudante agradeceu ao Rotary pela oportunidade e pelo trabalho desenvolvido em favor da educação. “Fica aqui o meu agradecimento por essa iniciativa tão exemplar dos rotarianos”, concluiu.

Isadora é a primeira da família a cursar faculdade

Isadora Aparecida dos Reis, que estuda na Escola Estadual Alexandre Fleming desde o 6º ano, conquistou uma bolsa de estudos para o curso de Farmácia na Unifae. Ela contou à Gazeta que está muito feliz com a conquista e que recebeu a notícia com muita alegria, especialmente pela perspectiva de crescimento profissional. “Embora Farmácia não fosse minha primeira opção, fiquei muito feliz por ter recebido essa oportunidade, pois acredito que o curso abrirá grandes portas no mercado de trabalho”, relatou.

Para a jovem, a conquista tem um significado ainda mais especial, pois representa a realização de um sonho pessoal e familiar: ser a primeira pessoa da família a ingressar em uma faculdade. “Estarei realizando um dos meus maiores sonhos: ser a primeira pessoa da minha família a cursar uma faculdade”, destacou.

A estudante também fez questão de reconhecer o apoio recebido durante sua trajetória escolar. Segundo ela, a preparação para alcançar esse resultado aconteceu ao longo dos anos, com o incentivo de professores e de pessoas que acreditaram em seu potencial. “Venho me preparando há muito tempo para essa conquista e tive o apoio de pessoas muito especiais ao longo dessa jornada, principalmente dos meus professores e da minha tutora Carolina Zonta, que sempre me incentivaram a estudar, acreditar em mim mesma e continuar seguindo em frente”, afirmou.

Ela disse ainda estar muito grata pela oportunidade e que espera aproveitar cada momento da nova etapa e construir um futuro profissional por meio da educação.

Manuela destaca emoção ao conquistar bolsa

Manuela Banin Caio, de 15 anos, aluna da Escola Estadual Benjamim Bastos, que conquistou uma bolsa de estudos integral para cursar o Ensino Médio no Anglo, em São João da Boa Vista contou à Gazeta que sua preparação foi baseada na dedicação aos estudos. “Sempre procurei prestar bastante atenção nas aulas, acompanhar as explicações dos professores e, em casa, revisar os conteúdos que aprendia na escola, reforçando meus conhecimentos”, explicou.

A notícia da aprovação foi recebida com muita emoção. Manuela contou que estava na escola quando soube da novidade. “Receber a notícia foi uma surpresa muito especial. Eu estava na escola quando a diretora, a coordenadora e algumas professoras me chamaram para contar. Fiquei muito emocionada e feliz com a conquista”, relatou.

Sobre as expectativas para a nova etapa, a estudante espera aproveitar ao máximo a oportunidade, ampliar seus conhecimentos e desenvolver suas habilidades, preparando-se para alcançar seus objetivos profissionais e pessoais. Manuela também destacou a importância da iniciativa do Rotary, ressaltando o impacto que oportunidades como essa podem representar na vida dos jovens.

“Considero o projeto do Rotary uma iniciativa incrível, pois oferece oportunidades que podem transformar vidas e abrir portas para os jovens. Fiquei muito animada desde que soube do projeto e sou imensamente grata por fazer parte dele”, afirmou. Ao finalizar, a estudante agradeceu à entidade, à escola, aos professores e à família pelo apoio recebido durante sua trajetória. “Recebo essa oportunidade com muita alegria e gratidão!”, concluiu.