Um Natal cheio de magia e momentos inesquecíveis. Este ano, a Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com o Departamento de Educação e a Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul, informa que está preparando um Natal especial para a população, com uma programação repleta de atrações para celebrar a época mais iluminada e mágica do ano.

Segundo publicou a prefeitura em suas redes sociais, o Natal Encantado 2026 contará com decoração inédita, com muitas luzes e cores na região central da cidade. A estrutura começou a ser montada nesta semana e em breve a Praça Capitão João Pinto Fontão, o casarão do Departamento de Educação e a Rua do Comércio estarão iluminados.

Feira gastronômica

A programação de eventos natalinos tem início na segunda-feira do dia 14 de dezembro, com a Feira Gastronômica, que seguirá na praça da Igreja Matriz de Sant’Ana até o dia 21, com diversas opções de comidas e bebidas para tornar essa semana ainda mais saborosa. Neste ano, a feira contará também com a participação das integrantes do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), valorizando o empreendedorismo local.

Programação cultural

No dia 17 de dezembro, uma quinta-feira, a Orquestra Conexão Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga se apresenta a partir das 19h30 na Praça da Matriz. Já na sexta-feira, dia 18, também às 19h, será a apresentação do Espetáculo de Natal, da tia Gabi, no Casarão da Educação.

A Orquestra Jovem se apresenta no dia 19 de dezembro, sábado, às 19h30 na Praça da Matriz. E no domingo, no mesmo horário, sobe ao palco da praça a Orquestra de Viola Caipira Pérola da Mantiqueira. Na segunda-feira, dia 21 de dezembro, às 19h30, na Praça da Matriz, está programada a exibição da Banda Soul in Jazz.

De acordo com a prefeitura, a programação foi preparada para reunir famílias e amigos em momentos de alegria, cultura e confraternização, celebrando o espírito natalino.