Nova cor

Quem passa em frente à Câmara Municipal, não deixa de prestar atenção nas novas cores do prédio do Legislativo. A cor bourbon foi a sugerida pela diretora de Cultura, Márcia Iared para colorir as paredes do prédio da Câmara Municipal. A cor destaca o antigo prédio histórico da cidade. A inspiração de dona Márcia deve ter vindo de suas viagens pelas cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, Tiradentes.

Terreno sujo

Os moradores vizinhos do terreno de esquina localizado nas ruas Cel Mariano Parrera com Av. Regato, estão preocupados com o mato e a sujeira que toma conta do lugar. Segundo os moradores, neste tempos bicudos de dengue, o terreno que pertence à família do ex-prefeito Celso Itaroti deveria ser limpo ou pelos proprietários, para dar o exemplo ou pela prefeitura para evitar danos à saúde de quem mora perto do mesmo.

Bolsonarista solitário

Em Vargem Grande do Sul pelo que se tem notícia, somente uma pessoa manifestou-se solidário à convocação em prol do governo do presidente Jair Bolsonaro, no último domingo, em protesto contra o Congresso e o STF. José Carlos Aliende, mais conhecido como Zé Novo, é fervoroso defensor de Bolsonaro, principalmente nas redes sociais.

Nelas, Zé Novo que já foi candidato a vice-prefeito e também a vereador em Vargem Grande do Sul, postou foto de sua caminhonete enfeitada com as cores do Brasil e postou: “Pois é, deu o que previa, só saiu eu”. Algumas pessoas se manifestaram na rede, mostrando-se solidárias com à atitude de Zé Novo.