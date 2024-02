Micaele Loiola se formou em Medicina

Micaele Rodrigues Loiola se formou como médica generalista pela UNINOVE em São Paulo. A cerimônia de formatura aconteceu do dia 16 ao dia 20 de janeiro, com o baile de gala realizado no dia 20 no Espaço Unimed São Paulo, onde a música ficou a cargo de Henrique e Diego, MC Davi e Homem de Lata e contou com a presença especial de seus pais, de seus irmãos e do namorado dr. Felipe Blanco.

Micaele pretende se especializar em dermatologia. A jovem médica é filha de Silvana Cristina Rodrigues e do

empresário Lindomar Gonçalves Loiola, da Cesta Básica Colibri, e irmã gêmea da médica Michele Rodrigues Loiola, de Maira Tomás Loiola, de Leonardo Tomás Loiola e Alex Eliel Rodrigues.

Parabéns Micaele!

Nós, da sua família, aproveitamos a ocasião para agradecer a Deus pela sua vida, Micaele. Parabenizamos você pela dedicação, esforço e garra que teve nos últimos anos. Temos muito orgulho de você e desejamos, todos os dias, que continue realizando todos os seus sonhos.

Muito sucesso nesta linda carreira que está apenas iniciando. Que Deus a cubra de bênçãos com seu manto sagrado e a ilumine na trajetória desta profissão tão digna e importante de ajudar aqueles que mais precisam.

Com muito amor e carinho, seus pais, irmãos e namorado.