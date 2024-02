Foliões se divertiram na SBB e Tênis Clube

Sociedade Beneficente Brasileira

O carnaval foi animado na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), principal clube social da cidade e em cujos salões aconteceram as duas noites do evento, sexta, dia 9 e sábado, dia 10, a partir das 21hs, sendo todo o dinheiro arrecadado em prol da Associação Beneficente Dom Bosco.

A animação se estendeu até a madrugada e teve a participação do grupo de pagode Si Tivesse Dó, na sexta e no sábado, a diversão ficou por conta da dupla André e Thiago. A abertura das comemorações foi com a dupla Ju e Marcelinho.

Tênis Clube

O Tênis Clube também realizou a Festa de Carnaval durante cinco dias, com início na sexta-feira, a partir das 20hs, contando com músicas do cantor Davi Urbano e espetáculos de dança para animar os presentes.

No sábado, dia 10, quem se apresentou foi Fernando Capiteli, no domingo, dia 11, a festa iniciou às 16h, com apresentação de Ruan Augusto. Na segunda, dia 12, Allan Gabriel se apresentou a partir das 20h e no encerramento, na terça-feira de Carnaval, dia 13, foi a vez da dupla Eurico & Ernani subir ao palco, cantando a partir das 16h, terminando por volta das 20hs.

Cobrindo o carnaval 2024

A Gazeta de Vargem Grande esteve presente na maioria das animações carnavalescas que aconteceu na cidade, fazendo fotos, divulgando nas suas redes sociais e também realizou um sorteio de 5 entradas para o Carnaval do Tênis Clube e de 6 ingressos para o evento na SBB.