Fotos: Arquivo Pessoal

Emily Franco aprovada na Unicamp

A estudante Emily Franco, de 19 anos, filha de Lília e Fernando Wagner Franco teve a grata surpresa de ter sido aprovada nas mais renomadas faculdades – Unicamp, Unesp e Usp, tendo optado pelo curso de pedagogia na Unicamp.

Emily que acabou de participar das solenidades de sua formatura no ensino médio integrado com o curso técnico em eletrônica pelo Instituto Federal – IF de São João da Boa Vista, recebe os parabéns dos irmãos Patrick e Analy, do namorado Henrique e demais familiares

Nayla Mortaia cursará história na Unifal

Nayla Cristina Moraes Mortaia, filha de Sônia Regina Moraes Mortaia e Sérgio Mortaia, foi aprovada em primeiro lugar na Unifal para o curso de licenciatura em história. Em história ela também foi aprovada nos vestibulares das universidades Anhembi Morumbi, Unigranrio, Unisinos, FMU, Unisantos. Unimes. Ufbra e Unesp de Assis (8° Lugar). Também foi aprovada em pedagogia na Unifae e na Unifeob, e no curso de relações internacionais na faculdade Belas Artes

Rafael, Mariana e Isabela Gadiani

Os trigêmeos Rafael Gomes Gadiani, Mariana Gomes Gadiani e Isabela Gomes Gadiani foram aprovados no vestibular da Universidade Federal de Alfenas – Unifal. Filhos do casal Roselene dos Santos Gomes Gadiani e Fausto Gadiani Júnior, Rafael estudará física, Mariana cursará história e Isabela fará o curso de fisioterapia