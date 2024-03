Projeto do CEMMIL sobre manejo dos resíduos sólidos avança

Os detalhes dos estudos e diagnósticos já realizados para estruturar a concessão conjunta dos serviços de manejo dos resíduos sólidos dos seis municípios, que está sendo desenvolvida pelo Consórcio Intermunicipal CEMMIL para o Desenvolvimento Sustentável, foram apresentados na quinta-feira, dia 28, e na sexta-feira, dia 29. A reunião foi realizada na sede da Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal e contou com a presença de prefeitos, procuradores e técnicos dos municípios de Aguaí, Espírito Santo do Pinhal, Mococa, Mogi Guaçu, São José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul.

A Prefeitura Municipal ressaltou que a elaboração do melhor modelo de licitação para conceder os serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final das cerca de 300 toneladas de resíduos domésticos produzidos diariamente por estes municípios está sendo financiada pelo Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e Parceria Público-Privada (FEP CAIXA), que opera com recursos do Programa de Parceria de Investimentos, vinculado à Casa Civil da Presidência da República e Ministério das Cidades. A estruturação do modelo está sendo conduzida por quatro empresas contratadas pela CAIXA, que responde pela administração e assessoramento técnico.

Segundo o explicado, os objetivos do projeto são ambiciosos: implantar um modelo que leve em conta as características e as necessidades dos municípios participantes e contemple a valorização e a gestão correta dos resíduos domésticos gerados nos municípios. “O novo modelo terá impactos diretos na qualidade de vida da população, com ganhos ambientais relevantes, como a ampliação da reciclagem, a geração de energia derivada dos resíduos, a transformação de parcela dos resíduos orgânicos em nutrientes para o solo e a redução do volume encaminhado ao aterro sanitário, garantindo a destinação adequada de todo o rejeito”, disse.

“Além de cumprir as exigências e metas estabelecidas pelas legislações federal e estadual, o novo modelo que será implantado promoverá a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis e a educação ambiental da população, colocando os seis municípios na vanguarda no país em termos de sustentabilidade ambiental”, completou.

Responsabilidade e compromisso

O presidente do CEMMIL e prefeito de Aguaí, José Alexandre Pereira de Araújo, chamou a atenção para a responsabilidade e compromisso de cada um dos prefeitos. “Sabemos o tamanho do desafio que é elaborar uma solução equilibrada, que garanta todos os benefícios para a sociedade, porque o que estamos fazendo é algo muito novo”, disse.

O prefeito de Mococa, Eduardo Ribeiro Barison, que também é vice-presidente do CEMMIL, lembrou que não se trata de um projeto apenas dos atuais prefeitos e disse que essa ação está sendo feita para as futuras gerações.

A importância da solução por meio de consórcio foi elogiada pela prefeita Cristina Brandão Bueno Domingues, de Espírito Santo do Pinhal. “Os municípios sozinhos têm muita dificuldade para levar adiante a gestão dos resíduos sólidos e isso depende da sustentabilidade do nosso país”, explicou.

A prefeitura de Vargem informou que o trabalho de estruturação, que começou em agosto de 2023, está na fase final de elaboração dos relatórios técnico, jurídico, fiscal e socioambiental para ser então marcada audiência pública para apresentação da proposta à sociedade. Na sequência, será publicado o edital e realizada a licitação que irá transferir, pelo período de 30 anos, a responsabilidade pela prestação dos serviços, com exigências de cumprimento de metas e de realização dos investimentos previstos em contrato.

Fotos: Prefeitura Municipal