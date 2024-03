Visita ao Museu de Arte de Mogi Mirim

Sérgio A. Scacabarrozzi – Casa Branca/SP

Visitamos, no dia 25 de janeiro último, o agradável Museu de Arte de Mogi Mirim – MAMM, localizado em um belíssimo espaço no centro da cidade, à Rua Dr. Ulhoa Cintra, 399. O convite partiu do artista plástico Elson Sposito, de Ribeirão Preto, que tem desenvolvido um belo e profícuo trabalho junto à Casa Museu de Portinari, em Brodowski e, também tem muitas peças de sua autoria expostas no MAMM. A iniciativa de se criar um museu particular de artes partiu e foi concretizada por Valter José Polettini e Sidnei Cirilo de Sá, colecionadores e apreciadores de artes plásticas em geral que, através de suas inúmeras viagens pelo Brasil e exterior, angariaram um admirável acervo de obras em suas residências. Em dado momento, surgiu a necessidade de colocar em prática o antigo sonho de Valter de disponibilizar, através de um espaço aberto ao público, todas as peças de sua coleção, para admiração de quantos não têm a oportunidade de conhecer as inúmeras manifestações artísticas não apenas do Brasil, mas também de outros países.

O espaço físico para a constituição do Museu foi concretizado mediante a aquisição de um casarão centenário no centro da cidade, que envolveu uma ampla negociação com a proprietária e também com o poder público, que promoveu, através de lei, o tombamento do imóvel, objetivando manter as suas características arquitetônicas. Feita a transação para a aquisição, os novos proprietários deram início a uma ampla restauração, reforma e ampliação do imóvel para atender à nova finalidade, a instalação do MAMM.

Após intensos trabalhos para a consecução das obras, finalmente, em dezembro de 2023, foi promovida a inauguração do Museu, onde estão expostas obras do acervo particular dos proprietários, bem como doações e, também, peças destinadas a exposições temporárias.

O Museu conta com uma coordenação, através de uma colaboradora contratada para isso, a simpática Érika, e o seu espaço físico atende a diversas necessidades como salas de exposições permanentes, sala de palestras e exposições itinerantes, biblioteca e acervo técnico. Ao lado do edifício, em um anexo, está um bem montado café para atender aos visitantes.

O Museu recebe, além dos moradores de Mogi Mirim, turmas de alunos das redes pública e particular, e inúmeros visitantes das cidades da região e de todo o país, que ficam admirados com a belíssima estrutura ali disponibilizada e a diversidade do acervo exposto.

Importante ressaltar que, até o momento, o Museu não conta com nenhum investimento público para a sua existência ou manutenção, correndo todas as despesas por conta dos proprietários.

Nesta região de São Paulo e sul de Minas Gerais é possível encontrar diversas instituições culturais para a satisfação e visitação dos apreciadores de arte e cultura, atendendo a praticamente todos os interesses. O que falta, talvez, seja um mapeamento de todas essas opções e a sua divulgação, permitindo que os visitantes possam planejar sua ida até eles. Museus, casas de cultura, bibliotecas, galerias, espaços culturais, públicos e privados, ainda dependem de melhor divulgação para superar os limites das cidades onde estão situados, atraindo visitas. Na maioria das vezes ficamos sabendo da existência desses espaços por mero acaso, restringindo bastante o alcance à população.

Dou como exemplo de lugares muito interessantes para visitar, entre muitos outros, com entrada gratuita: Museu de Arte Sacra de São João da Boa Vista, Museu Histórico e Pedagógico de São João da Boa Vista, Museu de Arte de Mogi Mirim, MAMM, Casa de Cultura Rogério Cardoso, em Mococa, Casa de Cultura Euclides da Cunha, em São José do Rio Pardo, Espaço dedicado ao filme O Cangaceiro, em Vargem Grande do Sul, Espaço Cultural Boca do Leão, em Águas da Prata, Instituto Moreira Salles, IML, Poços de Caldas/MG, e Museu Casa de Portinari, em Brodowski.

Fotos: Arquivo Pessoal