Descumpriu medida protetiva, levou criança à força e foi presa

A Polícia Militar foi acionada na Cohab I, no dia 7, por volta das 10h30, para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva e ameaça, em apoio ao Conselho Tutelar.

No local, as conselheiras informaram que estavam entregando uma criança de sete anos para a avó, pois a mãe não possui condições de cuidar, e a mulher invadiu a casa, pegou a criança à força e levou para uma casa na mesma rua.

A avó informou que possui medida protetiva contra a ex-mulher de seu filho e que foi ela que invadiu sua casa para pegar a filha.

Os policiais foram à casa onde ela estava e a mulher recebeu voz de prisão. Ela foi levada à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e a mulher permaneceu presa à disposição da Justiça. A criança ficou aos cuidados do Conselho Tutelar.