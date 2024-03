Preso após quebrar casa e ameaçar mãe

No domingo, homem invadiu casa da mãe, que possui medida protetiva, fez ameaças, e foi preso. A Polícia Militar foi acionada no Jardim Ferri por volta das 13h pelo descumprimento de medida protetiva, dano e ameaça.

A vítima informou que seu filho invade sua casa constantemente e que, dessa vez, ele quebrou toda a casa e vidros. O homem ainda rasgou a medida protetiva, mas a mulher mostrou uma sentença judicial de 24 de outubro de 2023, onde foi condenado por ameaça e resistência. A sentença informa ainda que as medidas protetivas anteriores ainda continuam vigentes.

O homem ainda estava dentro da casa, que no momento encontrava-se revirada, com objetos, roupas e cacos de vidro no chão. Ele dormia em um dos quartos. Foi dada voz de prisão e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde ficou preso.